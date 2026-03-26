به گزارش ایلنا در قزوین، شهرام احمدپور با اعلام این خبر گفت: شایعه مطرح‌شده در فضای مجازی مبنی بر تخلیه منازل سازمانی راه‌آهن واقع در خیابان راه‌آهن به دلیل حمله احتمالی، به هیچ عنوان صحت ندارد و کذب محض است.

سخنگوی شورای تأمین استان و معاون سیاسی استاندار قزوین با تأکید بر لزوم حفظ آرامش عمومی افزود: از مردم عزیز درخواست می‌شود ضمن حفظ خونسردی، به این‌گونه شایعات بی‌اساس توجه نکنند و اخبار را تنها از منابع رسمی دنبال کنند.

احمدپور تصریح کرد: هرگونه اخبار و اطلاعات موثق که از سوی مراجع ذی‌صلاح امنیتی و اطلاعاتی تأیید شود، به‌صورت شفاف، دقیق و در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق خبرگزاری‌های رسمی به آگاهی مردم خواهد رسید.

سخنگوی شورای تأمین استان در پایان خاطرنشان کرد: انتشار و بازنشر شایعات، موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود و ضروری است شهروندان در این زمینه هوشیاری لازم را داشته باشند.

انتهای پیام/