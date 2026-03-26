سخنگوی شورای تأمین استان:
تخلیه منازل سازمانی راهآهن قزوین شایعه است
سخنگوی شورای تأمین استان قزوین با رد شایعات منتشرشده در فضای مجازی، از شهروندان خواست به اخبار غیررسمی توجه نکنند.
به گزارش ایلنا در قزوین، شهرام احمدپور با اعلام این خبر گفت: شایعه مطرحشده در فضای مجازی مبنی بر تخلیه منازل سازمانی راهآهن واقع در خیابان راهآهن به دلیل حمله احتمالی، به هیچ عنوان صحت ندارد و کذب محض است.
سخنگوی شورای تأمین استان و معاون سیاسی استاندار قزوین با تأکید بر لزوم حفظ آرامش عمومی افزود: از مردم عزیز درخواست میشود ضمن حفظ خونسردی، به اینگونه شایعات بیاساس توجه نکنند و اخبار را تنها از منابع رسمی دنبال کنند.
احمدپور تصریح کرد: هرگونه اخبار و اطلاعات موثق که از سوی مراجع ذیصلاح امنیتی و اطلاعاتی تأیید شود، بهصورت شفاف، دقیق و در کوتاهترین زمان ممکن از طریق خبرگزاریهای رسمی به آگاهی مردم خواهد رسید.
سخنگوی شورای تأمین استان در پایان خاطرنشان کرد: انتشار و بازنشر شایعات، موجب تشویش اذهان عمومی میشود و ضروری است شهروندان در این زمینه هوشیاری لازم را داشته باشند.