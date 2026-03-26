سقوط خودروی سواری به دره در جاده چالوس دو کشته برجای گذاشت

به گزارش ایلنا، غلامعلی فخاری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این خصوص افزود: یک دستگاه خودروی ساینا در حال گذر از محور مرزن‌آباد به کلاردشت بود که پس از سقوط به دره منجر به جان باختن هر 2 سرنشین این خودروی سواری شده است.

وی ادامه داد: طی تماس با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) مبنی بر سقوط خودروی مذکور در جاده روستای گرمابک، بلافاصله یک تیم عملیاتی نجات از پایگاه آزادراه و یک تیم پشتیبان از پایگاه مکارود به محل وقوع این حادثه رانندگی اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان مازندران اظهار داشت: پس از رسیدن نجاتگران به محل حادثه مشخص شد خودرو در ارتفاع حدود ۱۵۰ متری بین 2 جاده گرمابک و برار متوقف شده است و عملیات دسترسی و انتقال اجساد در شرایط سخت منطقه آغاز شد.

فخاری تصریح کرد: جسد یکی از سرنشینان توسط عوامل اورژانس و مردم محلی به محل امن منتقل شد. جسد راننده نیز توسط تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر به پایین جاده برار انتقال داده شده و جهت انجام مراحل قانونی تحویل عوامل انتظامی و شهرداری شد.

