انهدام یک موشک کروز و یک پهپاد شناسایی دشمن

به گزارش ایلنا از قزوین، روابط‌عمومی سپاه استان قزوین اعلام کرد: عصر امروز یک فروند موشک کروز آمریکایی صهیونیستی که وارد حریم هوایی استان قزوین شده بود با آتش پدافند سراسری نیروهای جان برکف سپاه حضرت صاحب‌الأمر(عج) در منطقه بویین‌زهرا منهدم و ساقط شد.

همچنین سحرگاه امروز یک فروند پهپاد شناسایی آمریکایی و صهیونیستی که وارد حریم هوایی استان قزوین شده بود با آتش پدافند سراسری نیروهای جان برکف سپاه حضرت صاحب‌الأمر(عج) در منطقه آوج منهدم و ساقط شد.

در بیانیه روابط عمومی سپاه استان قزوین آمده است: سپاه پاسداران هیچ تعرضی به حریم و جغرافیای ایران اسلامی را تحمل نکرده و بی‌شک به این تعرضات پاسخی کوبنده خواهد داد.

ملت عزیز ایران! چشمان بیدار فرزندان شما در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تمام تحرکات دشمنان را رصد می کند و به هرگونه تعرض دشمنان، پاسخی در شأن و عبرت‌آموز خواهد داد.

