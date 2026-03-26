توسط پدافند سپاه قزوین صورت گرفت؛
انهدام یک موشک کروز و یک پهپاد شناسایی دشمن
روابط عمومی سپاه استان قزوین از انهدام یک فروند موشک کروز آمریکایی در منطقه بویینزهرا و یک فروند پهپاد شناسایی در آوج توسط پدافند سپاه حضرت صاحبالامر(عج) خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، روابطعمومی سپاه استان قزوین اعلام کرد: عصر امروز یک فروند موشک کروز آمریکایی صهیونیستی که وارد حریم هوایی استان قزوین شده بود با آتش پدافند سراسری نیروهای جان برکف سپاه حضرت صاحبالأمر(عج) در منطقه بویینزهرا منهدم و ساقط شد.
همچنین سحرگاه امروز یک فروند پهپاد شناسایی آمریکایی و صهیونیستی که وارد حریم هوایی استان قزوین شده بود با آتش پدافند سراسری نیروهای جان برکف سپاه حضرت صاحبالأمر(عج) در منطقه آوج منهدم و ساقط شد.
در بیانیه روابط عمومی سپاه استان قزوین آمده است: سپاه پاسداران هیچ تعرضی به حریم و جغرافیای ایران اسلامی را تحمل نکرده و بیشک به این تعرضات پاسخی کوبنده خواهد داد.
ملت عزیز ایران! چشمان بیدار فرزندان شما در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تمام تحرکات دشمنان را رصد می کند و به هرگونه تعرض دشمنان، پاسخی در شأن و عبرتآموز خواهد داد.