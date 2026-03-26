ضرورت جدی گرفتن هشدار ریزش سنگ در ارتفاعات غربی مازندران از سوی گردشگران

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه اداره‌کل هواشناسی استان مازندران به زمان وقوع این سامانه اشاره شده و آمده است: زمان فعالیت این سامانه از بامداد فردا جمعه 7 فروردین ماه تا عصر شنبه 8 فروردین ماه و منطقه تحت تأثیر آن نیز ارتفاعات و مناطق کوهستانی غرب این استان پیش‌بینی می‌شود.

اداره‌کل هواشناسی استان مازندران در اطلاعیه خود به پیامدهای وقوع این سامانه بارشی در این استان اشاره کرده و آورده است: شرایط جوی مناطق عنوان شده در بازه زمانی مذکور، با بارندگی، وزش باد شدید موقتی، کاهش نسبی دما، رعدوبرق و احتمال بارش تگرگ همراه خواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است: آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خسارت به سازه های کم‌مقاوم و سست بنیان، کاهش دید، ریزش سنگ، وقوع صاعقه، لغزندگی و اختلال در تردد را اثر مخاطره این سامانه ناپایدار جوی اعلام شده و نسبت به وقوع آن هشدار صادر می‌شود.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: شهروندان علاوه بر رعایت جوانب احتیاط در هنگام تردد در جاده‌ها و محورهای کوهستانی و خودداری از اسکان یافتن در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی، نسبت به محکم کردن سازه‌های سست‌بنیان اقدام کنند.

