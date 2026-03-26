خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اداره‌کل هواشناسی استان اعلام کرد:

ممنوعیت فعالیت‌های دریایی خزر تا پایان روز شنبه 8 فروردین ماه

کد خبر : 1765777
لینک کوتاه کپی شد.

اداره‌کل هواشناسی استان مازندران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دلیل جریانات شمالی و عبور موج از تراز میانی جو، هرگونه فعالیت دریایی در خزر را از اوایل وقت جمعه 7 فروردین ماه تا اواخر وقت شنبه 8 فروردین ماه ممنوع است.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: هواشناسی استان مازندران روز پنجشنبه 6 فروردین ماه با صدور هشدار سطح زرد، پیش بینی کرد که دریای خزر در با وزش باید شدید مواج خواهد شد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: این سامانه ناپایدار جوی نواحی ساحلی و دور از ساحل را تحت تأثیر قرار خواهد داد، پیش‌بینی می‌شود که بیشینه سرعت وزش باد در مناطق نزدیک ساحل تا 14 و در فراساحل نیز تا 17 متر بر ثانیه برسد.

اداره‌کل هواشناسی استان مازندران در اطلاعیه خود آورده است: این امر باعث شکل‌گیری امواج 1.5 تا 2.4 متری در مناطق نزدیک ساحل و در فراساحل نیز 2 تا 3.2 متری می‌شود و اصلاً برای فعالیت‌های دریایی مناسب نخواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است: غرق شدن قایق‌ها و شناورهای گردشگری و احتمال غرق شدن شناورهای صیادی، ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر، از آثار مخاطرات این سامانه ناپایدار دریایی است و نسبت به وقوع آن هشدار داده می‌شود.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: اختلال در فعالیت صیادان پره، تردد شناورها و فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی اختلال در تردد شناورهای بزرگ، از دیگر آثار مخاطرات این سامانه ناپایدار دریایی است که باید برای آن هشدار اعلام گردد.

در اطلاعیه اداره‌کل هواشناسی استان مازندران آمده است: قایقرانی، فعالیت‌های گردشگری و صیادی در بازه زمانی مذکور ممنوع اعلام می‌شود. همچنین ضرورت مراقبت و احتیاط در تردد شناورهای بزرگ مورد تأکید ویژه قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار