ادارهکل هواشناسی استان اعلام کرد:
ممنوعیت فعالیتهای دریایی خزر تا پایان روز شنبه 8 فروردین ماه
ادارهکل هواشناسی استان مازندران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: به دلیل جریانات شمالی و عبور موج از تراز میانی جو، هرگونه فعالیت دریایی در خزر را از اوایل وقت جمعه 7 فروردین ماه تا اواخر وقت شنبه 8 فروردین ماه ممنوع است.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: هواشناسی استان مازندران روز پنجشنبه 6 فروردین ماه با صدور هشدار سطح زرد، پیش بینی کرد که دریای خزر در با وزش باید شدید مواج خواهد شد و برای فعالیتهای دریایی مناسب نیست.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: این سامانه ناپایدار جوی نواحی ساحلی و دور از ساحل را تحت تأثیر قرار خواهد داد، پیشبینی میشود که بیشینه سرعت وزش باد در مناطق نزدیک ساحل تا 14 و در فراساحل نیز تا 17 متر بر ثانیه برسد.
ادارهکل هواشناسی استان مازندران در اطلاعیه خود آورده است: این امر باعث شکلگیری امواج 1.5 تا 2.4 متری در مناطق نزدیک ساحل و در فراساحل نیز 2 تا 3.2 متری میشود و اصلاً برای فعالیتهای دریایی مناسب نخواهد بود.
در این اطلاعیه آمده است: غرق شدن قایقها و شناورهای گردشگری و احتمال غرق شدن شناورهای صیادی، ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر، از آثار مخاطرات این سامانه ناپایدار دریایی است و نسبت به وقوع آن هشدار داده میشود.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: اختلال در فعالیت صیادان پره، تردد شناورها و فعالیتهای ساحلی و فراساحلی اختلال در تردد شناورهای بزرگ، از دیگر آثار مخاطرات این سامانه ناپایدار دریایی است که باید برای آن هشدار اعلام گردد.
در اطلاعیه ادارهکل هواشناسی استان مازندران آمده است: قایقرانی، فعالیتهای گردشگری و صیادی در بازه زمانی مذکور ممنوع اعلام میشود. همچنین ضرورت مراقبت و احتیاط در تردد شناورهای بزرگ مورد تأکید ویژه قرار دارد.