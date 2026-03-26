مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:

صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در استان مازندران / ضرورت پرهیز از سفر به مناطق کوهستانی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: در پی صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی با توصیف سامانه‌های ناپایداری جوی و فعالیت بارشی برای روز جمعه 7 فروردین ماه تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی و مدیریت بحران استان در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، خدمات‌رسانی به موقع و مؤثر صورت پذیرد.

به گزارش ایلنا، حسینعلی محمدی افزود: هماهنگی لازم میان فرمانداران، بخشداران، دهیاران و دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، راهداری، شرکت‌های خدماتی و نیروهای امدادی صورت گرفته و بر لزوم اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارندگی، وزش باد شدید و سایر مخاطرات جوی، مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی تأکید شده است.

وی ادامه داد: احتمال وقوع مخاطرات جوی در ارتفاعات غربی استان مازندران وجود دارد. بر این اساس و در راستای خطرات کاهش احتمالی شهروندان باید احتیاط در تردد از جاده‌های کوهستانی، خودداری از اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، تقویت سازه‌های کم‌مقاوم و پرهیز از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی را در این بازه زمانی با جدیت مد نظر قرار دهند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران اظهار داشت: با توجه به هشدار سطح نارنجی صادر شده از اداره‌کل هواشناسی این استان، از شهروندان و مسافران تقاضا می‌شود در روزهای آینده به دلیل وقوع شرایط ناپایدار جوی در استان، به‌ خصوص در ارتفاعات نیمه غربی استان، اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند و از ترددهای غیرضروری در این مناطق خودداری کنند.

محمدی به اطلاع‌رسانی در خصوص اشاره داشته و تصریح کرد: به دلیل ضرورت اهتمام ویژه دستگاه‌های اجرایی و مبادی مسئول ذیربط در اطلاع‌رسانی مستمر و آگاهی‌بخشی نکات ایمنی به شهروندان، از تمامی شهروندان تقاضا می‌شود در این بازه زمانی از ترددهای غیرضروری در مناطق پرخطر خودداری کرده و هشدارهای صادره از سوی مراجع رسمی را جدی بگیرند.

وی بر ضرورت انجام فرایندهای احتیاطی در شرایط جوی پیش رو تأکید کرده و بیان داشت: با توجه به هشدار نارنجی هواشناسی، از شهروندان و مسافران تقاضا می‌شود اقدامات احتیاطی خود را در این منطقه افزایش دهند. مدیریت بحران استان مازندران در کنار شهروندان است و تمام تلاش خود را انجام خواهد داد تا اقدامات لازم برای جلوگیری از خطرات احتمالی انجام شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه خطر یا تغییرات ناگهانی در وضعیت جوی، از سامانه‌های اطلاع‌رسانی رسمی استان استفاده کنند تا اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود. شماره‌های تماس اضطراری شامل اورژانس ۱۱۵ و آتش‌نشانی ۱۲۴ مسیرهای ارتباطی شهروندان با حوزه مدیریت بحران است.

اخبار مرتبط
