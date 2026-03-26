مدیرعامل هلال‌احمر خراسان رضوی خبر داد:

وقوع سیلاب در روستای غار نیشابور یک کشته برجای گذاشت

وقوع سیلاب در روستای غار نیشابور یک کشته برجای گذاشت
مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خراسان رضوی به وقوع سیل در یکی از مناطق روستایی استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: در جریان وقوع سیلاب در روستای غار شهرستان نیشابور یک نفر جان باخت، اما 2 نفر با تلاش امدادگران از مرگ نجات یافتند.

به گزارش ایلنا، سید علی منیری افزود: در پی اعلام مرکز EOC استان خراسان رضوی امروز ساعت 15:30 مبنی بر گرفتار شدن 3 نفر در ارتفاعات روستای غار در شهرستان نیشابور، یک تیم از نجاتگران پایگاه کوهستان و 2 تیم پشتیبان فوری به موقعیت اعزام شدند.

وی ادامه داد: 3 طبیعت گرد که قصد صعود به ارتفاعات هفت‌غار را داشتند به دلیل وقوع سیل دچار حادثه شده بودند. نجاتگران در سریع‌ترین زمان ممکن به موقعیت اعلام شده رسیدند و پس از پیمایش مسیر صعب‌العبور به 2 نفر از حادثه‌دیدگان دسترسی پیدا کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خراسان رضوی به وضعیت 3 حادثه‌دیده مذکور اشاره کرده و اظهار داشت: امدادگران این جمعیت پس از دسترسی به حادثه‌دیدگان این اتفاق، 2 نفر از آنها را پیدا کرده و به یک مکان امن انتقال دادند، اما یک نفر از آنها مفقود شده بود.

منیری به فرایند پیدا کردن فرد مفقود شده در این حادثه اشاره داشته و تصریح کرد: پس از جست‌وجوی تخصصی چندین ساعته تیم‌های عملیاتی پیکر بی‌جان فرد مفقودی پیدا شد و نجاتگران پس از عملیات طاقت‌فرسای رهاسازی، متوفی را تحویل عوامل ذیربط دادند.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
