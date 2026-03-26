وقوع سیلاب در روستای غار نیشابور یک کشته برجای گذاشت

به گزارش ایلنا، سید علی منیری افزود: در پی اعلام مرکز EOC استان خراسان رضوی امروز ساعت 15:30 مبنی بر گرفتار شدن 3 نفر در ارتفاعات روستای غار در شهرستان نیشابور، یک تیم از نجاتگران پایگاه کوهستان و 2 تیم پشتیبان فوری به موقعیت اعزام شدند.

وی ادامه داد: 3 طبیعت گرد که قصد صعود به ارتفاعات هفت‌غار را داشتند به دلیل وقوع سیل دچار حادثه شده بودند. نجاتگران در سریع‌ترین زمان ممکن به موقعیت اعلام شده رسیدند و پس از پیمایش مسیر صعب‌العبور به 2 نفر از حادثه‌دیدگان دسترسی پیدا کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خراسان رضوی به وضعیت 3 حادثه‌دیده مذکور اشاره کرده و اظهار داشت: امدادگران این جمعیت پس از دسترسی به حادثه‌دیدگان این اتفاق، 2 نفر از آنها را پیدا کرده و به یک مکان امن انتقال دادند، اما یک نفر از آنها مفقود شده بود.

منیری به فرایند پیدا کردن فرد مفقود شده در این حادثه اشاره داشته و تصریح کرد: پس از جست‌وجوی تخصصی چندین ساعته تیم‌های عملیاتی پیکر بی‌جان فرد مفقودی پیدا شد و نجاتگران پس از عملیات طاقت‌فرسای رهاسازی، متوفی را تحویل عوامل ذیربط دادند.

انتهای پیام/