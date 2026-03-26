مدیرعامل هلالاحمر خراسان رضوی خبر داد:
وقوع سیلاب در روستای غار نیشابور یک کشته برجای گذاشت
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان خراسان رضوی به وقوع سیل در یکی از مناطق روستایی استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: در جریان وقوع سیلاب در روستای غار شهرستان نیشابور یک نفر جان باخت، اما 2 نفر با تلاش امدادگران از مرگ نجات یافتند.
به گزارش ایلنا، سید علی منیری افزود: در پی اعلام مرکز EOC استان خراسان رضوی امروز ساعت 15:30 مبنی بر گرفتار شدن 3 نفر در ارتفاعات روستای غار در شهرستان نیشابور، یک تیم از نجاتگران پایگاه کوهستان و 2 تیم پشتیبان فوری به موقعیت اعزام شدند.
وی ادامه داد: 3 طبیعت گرد که قصد صعود به ارتفاعات هفتغار را داشتند به دلیل وقوع سیل دچار حادثه شده بودند. نجاتگران در سریعترین زمان ممکن به موقعیت اعلام شده رسیدند و پس از پیمایش مسیر صعبالعبور به 2 نفر از حادثهدیدگان دسترسی پیدا کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان خراسان رضوی به وضعیت 3 حادثهدیده مذکور اشاره کرده و اظهار داشت: امدادگران این جمعیت پس از دسترسی به حادثهدیدگان این اتفاق، 2 نفر از آنها را پیدا کرده و به یک مکان امن انتقال دادند، اما یک نفر از آنها مفقود شده بود.
منیری به فرایند پیدا کردن فرد مفقود شده در این حادثه اشاره داشته و تصریح کرد: پس از جستوجوی تخصصی چندین ساعته تیمهای عملیاتی پیکر بیجان فرد مفقودی پیدا شد و نجاتگران پس از عملیات طاقتفرسای رهاسازی، متوفی را تحویل عوامل ذیربط دادند.