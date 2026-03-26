خسارت حمله دشمنان به 1275 واحد مسکونی در استان بوشهر

به گزارش ایلنا، ارسلان زارع افزود: در روند بازدید از واحدهای مسکونی آسیب‌دیده علاوه بر بررسی‌های میدانی وضعیت واحدهای خسارت‌دیده، هماهنگی ستاد بازسازی مناطق آسیب‌دیده برای سرعت بخشیدن به روند ارزیابی و رسیدگی به نیازهای فوری خانواده‌های آسیب‌دیده ارزیابی می‌شود.

وی ادامه داد: توجه به نیازهای فوری خانواده‌های تحت تأثیر آسیب‌ها و فراهم‌سازی مقدمات اجرایی برای آغاز مراحل بازسازی ضروری است و بسیار مورد تأکید قرار دارد. به‌رغم وقوع جنگ تحمیلی در کشور، نباید اجازه داد تا اختلالی در اجرای پروژه‌های عمرانی استان بوشهر ایجاد شود.

استاندار بوشهر اظهار داشت: مسئولان پای کار مشکلات شهروندان هستند، اگر چه این فرایند وظیفه ذاتی آنان است اما در این شرایط، مسئولان وظایف سنگین‌تری برعهده دارند. با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، خسارت‌های وارد شده به واحدهای آسیب‌دیده با حمایت دولت، جبران می‌شود.

راه‌اندازی ستاد بازسازی جنگ تحمیلی

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر نیز در این رابطه به روند عملیات ارزیابی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی اشاره کرده و گفت: از ابتدای جنگ تحمیلی با دستور صریح استاندار، ستاد بازسازی جنگ تحمیلی راه‌اندازی شد و تمامی نیروهای فنی و امکانات بنیاد مسکن را پای کار آوردیم.

امیر برومند افزود: تاکنون 4 شهر استان شامل بوشهر، برازجان، دیر و عسلویه و 3 روستا شامل روستاهای کالو، جبرانی در دیر و روستای باغک شمالی در تنگستان دچار بیشترین آسیب شدند. واحدهای مسکونی کارکنان نیروهای مسلح و منازل سازمانی آنها جداگانه مورد ارزیابی خسارت قرار می‌گیرد.

