تردد در گردنه های چری و شاهمنصوری چهارمحال و بختیاری فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است

به گزارش ایلنا، سعید خدابخشی با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان، از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محورهای کوهستانی به دلیل بارش برف و یخ‌زدگی سطح راه خبر داد.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون بارش برف در محورهای کوهستانی ادامه دارد، تصریح کرد: مسیرهای شهرستان کوهرنگ (گردنه چری و شاه‌منصوری)، شلمزار به ناغان (منطقه خمیر مایه)، شهرکرد به بروجن (گردنه زردیها)، فارسان به چلگرد (سه‌راهی میهه) و فارسان به کوهرنگ (دشت زرین) شاهد بارش برف هستند و تردد در این محورها صرفاً با زنجیر چرخ میسر است.

خدابخشی با تأکید بر الزام همراه داشتن تجهیزات زمستانی افزود: در سایر محورهای مواصلاتی استان نیز بارش باران حاکم است و سطح جاده‌ها لغزنده می‌باشد. هم‌اکنون ۴۵۰ نفر از راهداران با ۳۲۷ دستگاه انواع ماشین‌آلات سنگین و سبک در آماده‌باش کامل هستند و عملیات نمک‌پاشی و برف‌روبی بدون وقفه ادامه دارد.

وی از تمامی رانندگان و مسافران خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها از طریق سامانه ۱۴۱ مطلع شده و از انجام سفرهای غیرضروری در شرایط جوی کنونی خودداری کنند.

