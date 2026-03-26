بازسازی شبکه ۲۰ کیلو ولت فشار متوسط آخولای تبریز

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، طی حملات صهیونی ـ آمریکایی به میهن اسلامی و مورد اصابت قرار گرفتن یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی آخولا ، شبکه برق رسانی دچار آسیب شد.

به دنبال این حملات وحشیانه در کنار تامین برق رسانی و اصلاح شبکه‌های آسیب دیده در شهرک صنعتی آخولا در شهر خسروشاه با تلاش همکارانصهیون با وجود هجوم جنگنده به آسمان استان و بارش باران شبکه ۲۰ کیلو ولت فشار متوسط آخولا بازسازی شد.

