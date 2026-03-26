بازسازی شبکه ۲۰ کیلو ولت فشار متوسط آخولای تبریز
به دنبال حملات هوایی وحشیانه آمریکایی، صهیونی به مناطقی در شهر خسروشاه در شهرستان تبریز همکاران شرکت توزیع نیروی برق تبریز پس از تامین برق پایدار و اصلاح شبکه آسیب دیده، با وجود هجوم جنگنده به آسمان استان و بارش باران بازسازی شبکه ۲۰ کیلو ولت فشار متوسط آخولا را بازسازی کردند.
به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، طی حملات صهیونی ـ آمریکایی به میهن اسلامی و مورد اصابت قرار گرفتن یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی آخولا ، شبکه برق رسانی دچار آسیب شد.
