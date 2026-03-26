آماده باش ۲۰ گروه تخصصی برای استمرار پایداری آب تبریز در جنگ رمضان

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، ابراهیم سلیمانی، با اشاره به تمهیدات ویژه این شرکت در شرایط جنگی، اظهار کرد: با هدف حفظ پایداری سامانه آبرسانی کلانشهر تبریز، اکیپ‌های عملیاتی مجهز به تجهیزات کامل فنی و امدادی در قالب شیفت‌های شبانه‌روزی در مناطق مختلف تبریز مستقر شده‌اند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع حوادث احتمالی در شبکه اقدام کنند.

وی افزود: ۲۱ نیروی عملیاتی و پشتیبانی نیز در قالب سه شیفت (نوبت کاری) بطور ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به درخواست‌ها و مشکلات احتمالی همشهریان هستند تا روند خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه یابد.

سلیمانی با اشاره به پیش‌بینی تمهیدات اضطراری برای تامین آب شرب شهروندان گفت: تانکرهای سیار آبرسانی نیز در نقاط مختلف شهر آماده خدمت‌رسانی هستند تا در صورت بروز هرگونه اختلال در شبکه، تامین آب مورد نیاز مناطق آسیب‌دیده در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی همچنین از اعزام فوری اکیپ‌های فنی به محل‌های آسیب‌دیده از جمله هوایی و تجاوز رژیم صهیونیستی - آمریکایی خبر داد و افزود: در پی وقوع خسارت در برخی نقاط، اکیپ‌های تعمیراتی شرکت به ۶ محل مورد اصابت و آسیب‌دیدگی شبکه اعزام شده و عملیات ترمیم و بازسازی خطوط انتقال و شبکه‌های آب و فاضلاب با سرعت به انجام رسید تا پایداری تامین آب شرب شهروندان در کوتاه‌ترین زمان ممکن برقرار شود.

وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی آبرسانی اظهار کرد: حراست از تمام تاسیسات و سامانه‌های آبرسانی با همکاری نیروهای حراست، مراقبین تأسیسات و پلیس آب به‌ طور مستمر در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی با اطمینان‌بخشی به شهروندان، افزود: در حال حاضر هیچ‌گونه مشکلی در تأمین و توزیع آب شرب در تبریز و سایر مناطق زیر پوشش وجود ندارد و شبکه آبرسانی به‌صورت پایدار در حال خدمت‌رسانی است.

وی ادامه داد: با این حال با توجه به شرایط خاص جنگی و لزوم آمادگی عمومی، توصیه می‌شود شهروندان در حد متعارف نسبت به ذخیره جزئی آب برای مصارف ضروری اقدام کنند.

سلیمانی همچنین خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، تمامی مدیران ارشد و مسئولان عملیاتی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی به طور شبانه‌روزی در محل کار حضور داشته و روند مدیریت، پایش و پشتیبانی از شبکه‌های حیاتی آبرسانی تبریز را به‌طور مستمر دنبال می‌کنند تا خدمات‌رسانی پایدار به شهروندان تضمین شود.

