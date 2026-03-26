به گزارش ایلنا، احسان بالاکتفی افزود: هماهنگی لازم میان فرمانداران، بخشداران، دهیاران و دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، راهداری، شرکت‌های خدماتی و نیروهای امدادی صورت گرفته است. بر ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از مخاطرات جوی، مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی تأکید شده است.

وی همچنین بر ضرورت اهتمام ویژه دستگاه‌های اجرایی و مبادی مسئول در اطلاع‌رسانی مستمر و آگاهی‌بخشی نکات ایمنی به شهروندان تأکید کرده و ادامه داد: از شهروندان تقاضا می‌شود در این بازه زمانی از ترددهای غیرضروری در مناطق پرخطر خودداری کرده و هشدارهای صادر شده از سوی مراجع رسمی را جدی بگیرند.

تشدید ناپایداری‌های جوی

پیش از این کارشناس اداره‌کل هواشناسی یزد به صدور هشدار سطح نارنجی در استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: با تشدید ناپایداری‌های جوی، از ظهر پنجشنبه 6 فروردین ماه تا بعدازظهر جمعه 7 فروردین ماه، وزش باد شدید و خیلی شدید همراه با گرد و خاک، رگبار باران، رعدوبرق و احتمال تگرگ در استان پیش‌بینی می‌شود.

سید عباس حسینی به مخاطرات هشدار نارنجی اشاره داشته و در این خصوص افزود: مخاطرات هشدار سطح نارنجی هواشناسی نارنجی شامل اختلال در تردد شهری و جاده‌ای، آب‌گرفتگی معابر، بروز روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها، آسیب به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و خطر برای کوهنوردان و کویرنوردان است.

انتهای پیام/