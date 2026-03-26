مدیرکل بنیاد مسکن استان خبر داد؛

آغاز ارزیابی میدانی خسارات واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده جنگ در هرمزگان

مدیرکل بنیاد مسکن استان هرمزگان به آغاز ارزیابی میدانی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده اشاره کرده و در این خصوص گفت: تیم‌های ارزیاب بنیاد مسکن بررسی خسارات وارد شده در پی تجاوز دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی را بر عهده دارند.

به گزارش ایلنا، حامد ذاکری در این رابطه افزود: در صورت وارد شدن خسارت به واحدهای مسکونی و تجاری، تیم‌های کارشناسی بنیاد مسکن استان هرمزگان در محل وقوع حادثه حاضر شده و نسبت به بررسی میدانی و برآورد میزان خسارت اقدام خواهند کرد.

وی ادامه داد: بررسی و ارزیابی میزان خسارت و پیگیری روند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از وظایف بنیاد مسکن است. این ارزیابی‌ها با هدف تسریع در روند رسیدگی به خسارات و برنامه‌ریزی برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده ناشی از جنگ انجام می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان هرمزگان اظهار داشت: شهروندانی که در زمان مراجعه کارشناسان در محل سکونت خود حضور نداشته‌اند، می‌توانند برای تشکیل پرونده و پیگیری روند ارزیابی خسارت به بنیاد مسکن شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.

