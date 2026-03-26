ادارهکل هواشناسی استان اعلام کرد:
صدور هشدارهای زرد و نارنجی هواشناسی در استان کرمان / سامانه بارشی تقویت میشود
ادارهکل هواشناسی استان کرمان با صدور اطلاعیهای به وضعیت جوی استان اشاره داشته و در این خصوص اعلام کرد: طبق بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی از روز شنبه 7 فروردین ماه سامانه بارشی در این استان تقویت میشود. بر این اساس برای روزهای پیش رو هشدارهای زرد و نارنجی شماره یک از سوی هواشناسی این استان صادر شده است.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: از امروز پنجشنبه 6 فروردین ماه تا صبح شنبه 8 فروردین ماه با تقویت سامانه بارشی افزایش ناپایداریهای جوی به صورت رشد ابر، بارش باران، رگبار و رعدوبرق، در مناطق مستعد بارش تگرگ، وزش باد شدید و تندباد لحظهای برای بیشتر مناطق به ویژه برای نیمه جنوبی، مناطق غربی و مرکزی استان کرمان پیشبینی میشود.
در این اطلاعیه عنوان شده است: با توجه به شدت و میزان بارشها طغیان رودخانهها، سیلابی شدن مسیلها جاری شدن رواناب، آبگرفتگی معابر و اختلال تردد برای اغلب مناطق به خصوص نواحی ذکر شده، محتمل است. از روز شنبه 8 فروردین ماه به تدریج از میزان ناپایداریها کاسته شده و تا اواسط هفته آینده جوی نسبتاً پایدار برای اکثر مناطق استان مورد انتظار است.
ادارهکل هواشناسی استان کرمان در اطلاعیه خود به کاهش دما در روزهای پیش روی هفته آینده اشاره کرده و آورده است: به لحاظ دمایی صبح روزهای شنبه تا دوشنبه 8 و 9 و 10 فروردین ماه کاهش دما برای مناطق شمالی، شمالغربی و مرکزی پیشبینی میشود. بر این اساس احتمال ایجاد خسارت به محصولات کشاورزی به خصوص محصول پسته محتمل است.