شناسایی و دستگیری 14 نفر از مزدوران دشمن در 4 استان کشور

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه وزارت اطلاعات به خلاصه‌ای از اتهامات دستگیرشدگان در این 4 استان اشاره شده و در این خصوص آمده است: با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام زمان در اداره‌کل اطلاعات استان کرمانشاه، هسته عملیاتی مترصد یک گروهک تروریستی شناسایی شده و با اقدام عملیاتی سرتیم عملیاتی این هسته به همراه 3 نیروی تحت امر وی دستگیر شدند.

در این اطلاعیه عنوان شده است: از این تیم تروریستی، تعداد زیادی بمب‌های دست‌ساز، مقادیر قابل توجهی باروت و فتیله برای ساخت بمب‌های دست‌ساز، یک قبضه سلاح کمری و 3 دستگاه استارلینک کشف و ضبط شد. مزدوران این هسته عملیاتی از سوی فردی در کشور آلمان برای اقدامات تروریستی از جمله حمله به مراکز مهم دولتی و رسانه‌ای استان هدایت می‌شدند.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه خود آورده است: 5 مزدور دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی بر مبنای گزارش‌های مردمی و اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان در اداره‌کل اطلاعات استان البرز شناسایی و دستگیر شدند. 2 نفر از این متهمین، از عناصر مترصد یک گروهک تروریستی بودند که پیش از هر اقدام ضدامنیتی دستگیر شدند.

در اطلاعیه وزارت اطلاعات به اتهامات 3 نفر دستگیر شده دیگر در استان البرز اشاره شده و آمده است: 3 تن دیگر از این مزدوران، اقدام به جمع‌آوری اطلاعات مراکز نظامی و تصویربرداری از مناطق حساس این استان در زمان پیش و پس از اصابت و ارسال به دشمن می‌کردند. از این افراد، قیچی‌های ویژه رفع موانع و احکام مأموریت جعلی نیروهای نظامی و حافظ امنیت کشف شد.

در این اطلاعیه عنوان شده است: سربازان گمنام امام زمان در اداره‌کل اطلاعات استان کرمان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، 4 نفر از مزدوران دشمن را شناسایی‌ و دستگیر کردند. افراد دستگیر شده از عناصر و مرتبطین رسانه صهیونیستی (اینترنشنال) بودند که اقدام به ارسال نشانی اماکن و موقعیت‌های نیروهای نظامی و امنیتی برای جاسوس‌خبرنگاران این شبکه می‌کردند.

در این اطلاعیه آمده است: یک مزدور که اقدام به جمع‌آوری و ارسال اطلاعات موقعیت پالایشگاه‌های کشور به دشمن می‌کرد، توسط سربازان گمنام امام زمان در اداره‌کل اطلاعات استان فارس شناسایی و دستگیر شد. این فرد، ضمن ارائه ارزیابی از توان و ظرفیت پالایشگاه‌های کشور، مختصات آنها را برای حمله دشمن به زیرساخت‌های حیاتی و غیرنظامی، ارسال کرده است.

در این اطلاعیه عنوان شده است: در پایان ضمن سپاس برای ارائه گزارش‌های مردمی و با توجه به نقش تعیین‌کننده زمان‌ در پیگیری گزارشات، از شهروندان تقاضا می‌شود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستاد خبری وزارت اطلاعات با شماره 113 یا درگاه‌های رسمی ستاد خبری این وزارتخانه در پیام رسان‌های ایتا، بله و روبیکا به آدرس @vaja113 (با تیک آبی) گزارش کنند.

