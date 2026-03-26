هواشناسی اصفهان هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش ایلنا از اصفهان، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که به دلیل گرادیان فشاری از شامگاه امروز پنج‌شنبه تا روز شنبه هشتم فروردین ماه، وزش باد شدید و وقوع تند باد لحظه ای در مناطق مستعد بوِیژه مناطق شرق و جنوب استان پیش‌بینی می‌شود.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، وزش باد شدید و تندباد لحظه‌ای طی روز جمعه هفتم فروردین ماه همه مناطق استان به ویژه مناطق جنوب و شرق و مرکز استان از جمله برخوار (دولت آباد)، لنجان، سمیرم، شهرضا، فلاورجان، کبوتر آباد، خور و بیابانک، خوانسار، کوهپایه، مبارکه، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نایین، نجف آباد، نطنز، ورزنه، اردستان، بادرود، چوپانان، زواره و اصفهان را در بر می‌گیرد و در روز شنبه هشتم فروردین در مناطق شمالی استان به ویژه شهرستان‌های آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، خوانسار، خور و بیابانک، کاشان، مهاباد، نایین، نطنز، ورزنه، کوهپایه، چوپانان، برخوار (دولت آباد) و شاهین شهر و میمه ادامه می‌یابد.

هواشناسی اصفهان نسبت به احتمال وقوع مخاطراتی نظیر سقوط اشیای سبک از ارتفاع و خسارت به سازه های موقت(داربست، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها)، شکستن شاخه درختان فرسوده، احتمال آسیب به خطوط انتقال برق و اختلال موقت در شبکه، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده ای به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری، خسارت به محصولات کشاورزی و گلخانه ها هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که استحکام سازی سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی و خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره مورد توجه باشد.

