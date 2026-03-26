مدیرکل مدیریت بحران استان خبر داد؛
صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی در هرمزگان / ضرورت پرهیز ار سفرهای برونشهری و دریایی
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: بر اساس هشدار سطح قرمز هواشناسی استان، از بعدازظهر امروز پنجشنبه 6 فروردین ماه تا اواخر وقت جمعه 7 فروردین ماه، شاهد تشدید قابل ملاحظه فعالیت سامانه بارشی در تمامی مناطق استان خواهیم بود.
به گزارش ایلنا، مهرداد حسنزاده افزود: در این راستا بازگشایی کانالها و دهانه پلها، پاکسازی خورها، محافظت از محصولات کشاورزی و انتقال نهادهها به مکانهای مسقف، و همچنین تمهیدات لازم در بنادر با توجه به تندباد لحظهای ضروری است و مورد تأکید قرار دارد.
وی ادامه داد: آمادگی کامل دستگاههای اجرایی و امدادرسان در تمامی مناطق استان ضروری است. از شهروندان تقاضا میشود از هرگونه توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند. همچنین از هرگونه سفرهای برونشهری و دریایی با جدیت پرهیز کنند.