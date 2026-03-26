به گزارش ایلنا، مهرداد حسن‌زاده افزود: در این راستا بازگشایی کانال‌ها و دهانه پل‌ها، پاکسازی خورها، محافظت از محصولات کشاورزی و انتقال نهاده‌ها به مکان‌های مسقف، و همچنین تمهیدات لازم در بنادر با توجه به تندباد لحظه‌ای ضروری است و مورد تأکید قرار دارد.

وی ادامه داد: آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و امدادرسان در تمامی مناطق استان ضروری است. از شهروندان تقاضا می‌شود از هرگونه توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند. همچنین از هرگونه سفرهای برون‌شهری و دریایی با جدیت پرهیز کنند.

