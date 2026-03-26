فرماندار شهرستان سنندج خبر داد:
آسیبدیدگی 25 مکان آموزشی بر اثر حملات هوایی دشمن به شهرستان سنندج
فرماندار شهرستان سنندج گفت: در پی حملات هوایی دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی 25 مکان آموزشی در نواحی یک و 2 این شهرستان دچار آسیبدیدگی شدند. از این تعداد 11 مورد مربوط به ناحیه یک و 14 مورد مربوط به ناحیه 2 آموزش و پرورش سنندج است.
به گزارش ایلنا، سید غریب سجادی افزود: این خسارات شامل شکستن شیشهها، تخریب پنجرهها، ترکخوردگی دیوارها و در برخی موارد آسیب به سقف فضاهای آموزشی است. در این راستان تسریع در تعمیر و آمادهسازی مدارس ضروری است و مورد تأکید قرار دارد.
وی بر اهمیت فضاهای آموزشی و کمبود سرانه آموزشی در این شهرستان تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، انجام تعمیرات و بازسازی فضاهای آموزشی آسیبدیده و آمادهسازی آنها برای بهرهمندی دانشآموزان در اولویت جدی قرار دارد.
فرماندار شهرستان سنندج اظهار داشت: از دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط در این شهرستان تقاضا میشود با بسیج امکانات و هماهنگی لازم، در کوتاهترین زمان نسبت به ترمیم و بازسازی این فضاها اقدام کنند تا روند آموزش دانشآموزان با کمترین اختلال ادامه یابد.