به گزارش ایلنا، سید غریب سجادی افزود: این خسارات شامل شکستن شیشه‌ها، تخریب پنجره‌ها، ترک‌خوردگی دیوارها و در برخی موارد آسیب به سقف فضاهای آموزشی است. در این راستان تسریع در تعمیر و آماده‌سازی مدارس ضروری است و مورد تأکید قرار دارد.

وی بر اهمیت فضاهای آموزشی و کمبود سرانه آموزشی در این شهرستان تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، انجام تعمیرات و بازسازی فضاهای آموزشی آسیب‌دیده و آماده‌سازی آنها برای بهره‌مندی دانش‌آموزان در اولویت جدی قرار دارد.

فرماندار شهرستان سنندج اظهار داشت: از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط در این شهرستان تقاضا می‌شود با بسیج امکانات و هماهنگی لازم، در کوتاه‌ترین زمان نسبت به ترمیم و بازسازی این فضاها اقدام کنند تا روند آموزش دانش‌آموزان با کمترین اختلال ادامه یابد.

