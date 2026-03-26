حمله دشمن آمریکایی - صهیونیستی به دانشگاه صنعتی اصفهان

به گزارش ایلنا از اصفهان، حجت‌الله کارگران اظهار داشت: بامداد امروز در حوالی سحر ️یک ساختمان در دانشگاه صنعتی اصفهان مورد اصابت پرتابه دشمن قرار گرفت.

وی ادامه داد: ۲ اکیپ عملیاتی از آتش نشانی خمینی شهر به محل حادثه اعزام و مورد رفع خطر شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی خمینی شهر تصریح کرد: خوشبختانه در حمله سحرگاه امروز هیچ منزل مسکونی در شهر خمینی شهر هدف حمله قرار نگرفته است.

گفتنی است، دانشگاه صنعتی اصفهان نیز با صدور اطلاعیه‌ای حمله به این دانشگاه را تایید کرد.

در این اطلاعیه آمده است: متاسفانه سحرگاه روز ۶ فروردین آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی ساختمانی را در دانشگاه صنعتی اصفهان مورد حمله قرار دادند و در این تجاوز خسارت به این ساختمان دانشگاه و ساختمان های اطراف وارد شد اما خوشبختانه اصابت پرتابه دشمن خبیث هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است.

در این اطلاعیه تصریح شده: دانشگاه‌ها در سراسر جهان به عنوان کانون دانش، آگاهی، گفت‌وگوی علمی و تربیت نسل‌های آینده شناخته می‌شوند و هرگونه تعرض به محیط‌های دانشگاهی و مراکز علمی، اقدامی مغایر با اصول انسانی و احترام به نهاد علم تلقی می‌شود و خلاف قوانین بین‌المللی است.

در انتهای این پیام آمده است: دانشگاه صنعتی اصفهان با ایستادگی، همبستگی و مقاومت در برابر دشمنان دانایی و پیشرفت ایران عزیزمان، چنین اقدامات خشونت آمیزی را به شدت محکوم می نماید و جامعه بین‌المللی را متوجه مسئولیت خود و تبعات حمله به نهادهای بنیادین تمدن بشری توسط قدرت‌های مستکبر و جنایتکار می کند.

