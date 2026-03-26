پنج نفر در شاهین شهر اصفهان به اتهام همکاری با شبکه معاند دستگیر شدند

به گزارش ایلنا و بر اساس اعلام روز پنجشنبه مرکز اطلاع رسانی پلیس استان اصفهان، پنج نفر شامل سه زن و ۲ مرد در شاهین شهر که متهم به همکاری با شبکه تروریستی اینترنشنال و ارسال فیلم و عکس از نقاط بمباران شده این شهرستان به این شبکه اینترنشنال و کانال‌های معاند بودند، دستگیر شدند.

اطلاعیه مرکز اطلاع رسانی پلیس استان اصفهان می‌افزاید: با اقدامات اطلاعاتی و تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان، این شبکه‌ پنج نفره که در زمینه جمع‌آوری و ارسال تصاویر و فیلم‌های هوایی از مناطق بمباران شده در این شهرستان فعالیت داشتند، شناسایی شدند.

این اطلاعیه تصریح دارد: افراد بازداشت شده با ارسال اطلاعات و تصاویر مذکور به کانال تروریستی اینترنشنال و دیگر رسانه‌های ضدانقلاب، در راستای اهداف شبکه‌های معاند حرکت می‌کردند که پس از شناسایی دقیق هویت و فعالیت‌های مجرمانه این گروه، طی چند عملیات اطلاعاتی و پلیسی منسجم و جداگانه، تمامی اعضای این شبکه دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

مرکز اطلاع رسانی پلیس استان اصفهان تاکید کرد که تحقیقات بیشتر در خصوص ارتباطات و سایر ابعاد این پرونده ادامه دارد و با عوامل خائن به وطن و کسانی که امنیت و منافع ملی را هدف قرار دهند، قاطعانه برخورد خواهد شد.

