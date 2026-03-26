پنج نفر در شاهین شهر اصفهان به اتهام همکاری با شبکه معاند دستگیر شدند
ستاد فرماندهی نیروی انتظامی در استان اصفهان از بازداشت پنج نفر در شاهین شهر به اتهام همکاری با شبکه معاند اینترنشنال خبر داد.
به گزارش ایلنا و بر اساس اعلام روز پنجشنبه مرکز اطلاع رسانی پلیس استان اصفهان، پنج نفر شامل سه زن و ۲ مرد در شاهین شهر که متهم به همکاری با شبکه تروریستی اینترنشنال و ارسال فیلم و عکس از نقاط بمباران شده این شهرستان به این شبکه اینترنشنال و کانالهای معاند بودند، دستگیر شدند.
اطلاعیه مرکز اطلاع رسانی پلیس استان اصفهان میافزاید: با اقدامات اطلاعاتی و تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان، این شبکه پنج نفره که در زمینه جمعآوری و ارسال تصاویر و فیلمهای هوایی از مناطق بمباران شده در این شهرستان فعالیت داشتند، شناسایی شدند.
این اطلاعیه تصریح دارد: افراد بازداشت شده با ارسال اطلاعات و تصاویر مذکور به کانال تروریستی اینترنشنال و دیگر رسانههای ضدانقلاب، در راستای اهداف شبکههای معاند حرکت میکردند که پس از شناسایی دقیق هویت و فعالیتهای مجرمانه این گروه، طی چند عملیات اطلاعاتی و پلیسی منسجم و جداگانه، تمامی اعضای این شبکه دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
مرکز اطلاع رسانی پلیس استان اصفهان تاکید کرد که تحقیقات بیشتر در خصوص ارتباطات و سایر ابعاد این پرونده ادامه دارد و با عوامل خائن به وطن و کسانی که امنیت و منافع ملی را هدف قرار دهند، قاطعانه برخورد خواهد شد.