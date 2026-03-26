حمله هوایی به یک آپارتمان مسکونی بندرعباس؛ 3 نفر شهید و 7 نفر مجروح شدند

حمله هوایی به یک آپارتمان مسکونی بندرعباس؛ 3 نفر شهید و 7 نفر مجروح شدند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان اعلام کرد: در حمله جنگنده‌های دشمن به یک واحد آپارتمان هفت طبقه در شهر بندرعباس تاکنون سه نفر به شهادت رسیده و هفت نفر نیز مجروح شده‌اند.

به گزارش ایلنا، مهرداد حسن‌زاده روز پنجشنبه اظهار کرد: این تجاوز هوایی صبح امروز روی داد که در اثر آن یک جنگنده دشمن صهیونیستی آمریکایی با شلیک موشک، این ساختمان مسکونی را مورد هدف قرار داد.

وی افزود: در این حمله ۲ موشک شلیک شد که یکی از موشک‌ها نیز به یک محوطه خالی در مقابل این آپارتمان برخورد کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با بیان اینکه یکی از مجروحان یک دختر هفت ساله است، اضافه کرد: احتمال اینکه شمار تلفات افزایش پیدا کند، وجود دارد.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از حادثه نیروهای امدادی از جمله آتش‌نشانی و هلال احمر در محل حضور پیدا کردند و تدابیر ایمنی در اطراف محل حادثه اتخاذ شد.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
