فرماندار شهرستان میامی خبر داد:
انسداد محور مواصلاتی میامی به جاجرم به دلیل آبگرفتگی پل
فرماندار شهرستان میامی گفت: محور مواصلاتی میامی در استان سمنان به جاجرم در استان خراسان شمالی و کالپوش به دلیل آبگرفتگی پل مسدود شده است. در این راستا دستگاههای خدماترسان در تلاش برای رفع انسداد و برقراری تردد هستند.
به گزارش ایلنا، احمد خرم در این رابطه افزود: محور جاجرم به میامی مسیر ارتباطی مهم بین یک شهر و 12 روستای شهرستان میامی و راه ارتباطی با شهرستانهای جاجرم و گرمه در استان خراسان شمالی و شهرستان گالیکش در استان گلستان است.
وی ادامه داد: اکنون پل محور مواصلاتی میامی به جاجرم، در مسیر رفت به سمت جاجرم به دلیل سیلاب مسدود شده است. پیشبینی میشود با تلاشهای نیروهای خدماترسان و فروکش کردن آب، این مسیر ارتباطی تا بعدازظهر امروز باز شود.
فرماندار شهرستان میامی به احداث پل جدید برای حل مسئله اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: هر دفعه که بارندگی در این محور مواصلاتی رخ دهد، پل مسیر میامی به جاجرم مسدود میشود و بر این اساس پل جدید در دست ساخت است.
خرم تصریح کرد: برای تکمیل این طرح با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد، حدود 200 میلیارد ریال اعتبار نیاز است. با پیگیریهای استاندار سمنان، اعتبار برای تکمیل مصوب شد، اما به دلیل شرایط جنگی تخصیص اعتبار به بعد موکول شد.
وی بیان داشت: دستگاههای خدماترسان و اعضای تیم مدیریتی شهرستان با آمادگی و تجهیزات کامل برای برطرف شدن آبگرفتگی پل و رفع انسداد مسیر میامی به جاجرم پای کار هستند تا رفع انسداد این مسیر تسریع شود و ترددها برقرار گردد.
فرماندار شهرستان میامی به موقعیت جغرافیایی این شهرستان نسبت به سایر استانهای کشور اشاره داشته و در این رابطه اضافه کرد: میامی شرقیترین شهرستان استان سمنان و هممرز با استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان است.