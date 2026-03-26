مسیر روستایی سمنتوج و بلبلی در علامرودشت لامرد براثر بارندگی شب گذشته مسدود شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، رضا بهادر با اعلام وضعیت راه‌های شهرستان پس از وضعیت بارندگی شب گذشته، اظهار کرد: بعد‌ از بارندگی‌ شدید شب گذشته با تلاش شبانه‌روزی راهداران ، تمامی مسیرهای اصلی و فرعی مواصلاتی‌ باز است و همکاران به صورت ۲۴ ساعته در آماده‌باش هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر مسیر روستایی سمنتوج و بلبلی در بخش علامرودشت مسدود است که با تثبیت شرایط جوی و کم شدن حجم آب رودخانه عملیات بازگشایی مسیر در سریع ترین‌‌زمان ممکن انجام خواهد شد، از رانندگان عزیز تقاضا می‌شود با توجه به هشدار هواشناسی در روزهای پنج شنبه و جمعه از تردد غیرضرور مخصوصا در مسیرهای کوهستانی و گردنه‌های مستعد ریزش خودداری نمایند.

بهادر از شهروندان درخواست کرد تا در صورت مشاهده هر گونه مانع و مشکل در راه‌های شهرستان، مراتب را به شماره ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها و یا به تلفن ثابت ۰۷۱۵۲۷۲۲۷۲۱ اداره راه و شهرسازی شهرستان لامرد اطلاع دهند.

انتهای پیام/