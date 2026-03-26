ورود خسارت به ۲ هزار و ۳۱۵ واحد مسکونی و تجاریِ خوزستان در جنگ رمضان
معاون امنیتی استاندار و دبیر شورای تامین استان خوزستان از خسارت به ۲ هزار و ۳۱۵ واحد مسکونی و تجاری در این استان از ابتدای جنگ رمضان تاکنون خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، ولیالله حیاتی امروز پنجشنبه در این خصوص بیان نمود: در جنگ رمضان ۲ هزار و ۶۱ واحد مسکونی آسیب دیدند که از این تعداد ۳۵ واحد مسکونی به طور کامل تخریب شدند.
وی افزود: همچنین ۲۵۴ واحد تجاری دچار خسارت شدند که سه واحد به صورت کامل تخریب شدند.
دبیر شورای تامین خوزستان توصیح داد: همچنین در این بازه زمانی لوازم خانگی ۷۲۹ واحد، ۶۰ واحد تجاری سرمایهای، ۴۸ سوله غیرنظامی، ۳۴ واحد اداری و ۱۹ واحد تولیدی و صنعتی آسیب دیدند.
حیاتی خطاب به مردم استان که منازل آنها دچار خسارت شده است گفت: ساکنان شهرهای اهواز و کارون میتوانند مشخصات ملک مسکونی و تجاری خسارت دیده، نام و نامخانوادگی، آدرس و شماره تماس خود را به شماره ۰۹۱۶۳۷۰۳۱۲۶ پیامک کنند.
وی افزود: همچنین شهروندان خسارت دیده در سایر شهرستانها نیز میتوانند به فرمانداریهای شهرستان خود مراجعه و مشخصات ملک مسکونی و تجاری آسیب دیده را اطلاع دهند.