به گزارش ایلنا، محمد غیوری‌خواه افزود: بیشترین حجم بارش‌های رگباری برای روز جمعه 7 فروردین پیش‌بینی شده است. بارش برف و باران در نقاط سردسیر و آب‌گرفتگی معابر و سیلاب از پیامدهای این سامانه جوی است از این رو شهروندان باید از تردد در کنار رودخانه ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

وی به میزان بارندگی‌های به ثبت رسیده در استان بوشهر اشاره کرده و ادامه داد: در بازه زمانی 24 ساعت گذشته 25.8 میلی‌متر بارندگی در شهرستان بجستان به ثبت رسیده است. در 24 ساعت گذشته شهرستان فریمان با دمای 8 درجه و شهرستان درگز با دمای 24 درجه سردترین و گرمترین نقاط استان بودند.

کارشناس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان خراسان رضوی اظهار داشت: در این بازه زمانی دمای هوای شهرستان مشهد بین 10 تا 22 درجه در نوسان بود. دمای هوای مشهد امروز نیز بین 11 تا 24 درجه متغیر است. 4.2 میلیمتر بارندگی در ایستگاه فرودگاه مشهد و تا 8 میلیمتر در ایستگاه‌های محلی سطح شهر ثبت شد.

