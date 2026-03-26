کارشناس هواشناسی استان خبر داد:
تداوم بارشها در خراسان رضوی / صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی
کارشناس پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان خراسان رضوی گفت: با توجه به تدوم بارشهای رگباری تا روز شنبه 8 فروردین ماه، هشدار سطح نارنجی در این استان صادر شده است. هشدار نارنجی هواشناسی امروز 4 فروردین ماه صادر شده تا روز شنبه 8 فروردین ماه معتبر است.
به گزارش ایلنا، محمد غیوریخواه افزود: بیشترین حجم بارشهای رگباری برای روز جمعه 7 فروردین پیشبینی شده است. بارش برف و باران در نقاط سردسیر و آبگرفتگی معابر و سیلاب از پیامدهای این سامانه جوی است از این رو شهروندان باید از تردد در کنار رودخانه ها و مسیلها خودداری کنند.
وی به میزان بارندگیهای به ثبت رسیده در استان بوشهر اشاره کرده و ادامه داد: در بازه زمانی 24 ساعت گذشته 25.8 میلیمتر بارندگی در شهرستان بجستان به ثبت رسیده است. در 24 ساعت گذشته شهرستان فریمان با دمای 8 درجه و شهرستان درگز با دمای 24 درجه سردترین و گرمترین نقاط استان بودند.
کارشناس پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان خراسان رضوی اظهار داشت: در این بازه زمانی دمای هوای شهرستان مشهد بین 10 تا 22 درجه در نوسان بود. دمای هوای مشهد امروز نیز بین 11 تا 24 درجه متغیر است. 4.2 میلیمتر بارندگی در ایستگاه فرودگاه مشهد و تا 8 میلیمتر در ایستگاههای محلی سطح شهر ثبت شد.