مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان خبر داد:

اعلام هشدار قرمز بارندگی در استان بوشهر / ضرورت جدی گرفتن وقوع سیلاب و طغیان رودخانه‌ها

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر به اعلام هشدار قرمز بارندگی در استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: برای امروز در مناطق مختلف این استان، خطر وقوع سیلاب، طغیان مسیل‌ها و افزایش ناگهانی روان‌آب‌ها وجود دارد.

به گزارش ایلنا، علی محمدی افزود: بر اساس تحلیل‌های هواشناسی و پایش مستمر شرایط جوی، احتمال وقوع بارش‌های شدید و رگباری در مدت زمان کوتاه تا پایان هفته جاری وجود دارد. این رویدادهای جوی می‌تواند موجب شکل‌گیری سیلاب‌های ناگهانی، آبگرفتگی معابر و افزایش دبی رودخانه‌ها و مسیل‌ها شود.

وی به وضعیت سدهای استان بوشهر اشاره کرده و ادامه داد: سدهای استان بوشهر در حالت آماده‌باش قرار دارند و گروه‌های فنی شرکت آب منطقه‌ای به‌صورت شبانه‌روزی در حال پایش شرایط سدها، رودخانه‌ها و سازه‌های آبی هستند تا در صورت افزایش روان‌آب‌ها، مدیریت لازم برای کنترل و عبور ایمن سیلاب انجام شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر اظهار داشت: همچنین از کشاورزان و بهره‌برداران تقاضا می‌شود در این روزها نسبت به ایمن‌سازی تأسیسات و تجهیزات کشاورزی مستقر در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها اقدام کنند و تجهیزات حساس را به نقاط امن منتقل کنند تا از بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.

محمدی تصریح کرد: در چنین شرایطی کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. از شهروندان انتظار می‌رود هشدارهای صادر شده را به صورت کامل جدی بگیرند و از هرگونه حضور، توقف یا استقرار در حریم و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و کانال‌های دفع آب‌های سطحی خودداری کنند.

وی بیان داشت: در زمان فعالیت سامانه بارشی باید از تردد غیرضروری در محورهای جاده‌ای به ویژه مسیرهای مستعد آبگرفتگی و سیلاب پرهیز شود. در این راستا از شهروندان تقاضا می‌شود از عبور از آبراهه‌ها، پل‌های کم‌ارتفاع و مسیرهایی که احتمال جاری شدن روان‌آب در آنها وجود دارد، با جدیت خودداری کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر تأکید کرد: برپایی چادر و هرگونه اسکان موقت در حاشیه رودخانه‌ها، دره‌ها و مسیل‌ها نیز در این شرایط می‌تواند خطرآفرین باشد. ضروری است مسافران و گردشگران به ویژه در ایام تعطیلات نوروزی به این موضوع توجه جدی داشته باشند تا از مخاطرات احتمالی جلوگیری شود.

محمدی بر نقش شهروندان و همراهی آنها برای عبور از بحران‌های جوی تأکید کرده و در این خصوص ابراز داشت: همراهی و همکاری شهورندان با توصیه‌های ایمنی و توجه جدی به اطلاعیه‌های رسمی می‌تواند نقش بسیار مهمی در کاهش خسارت‌ها و مدیریت بهتر شرایط بحرانی در زمان بارندگی‌های شدید ایفا کند.

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
