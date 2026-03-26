به گزارش ایلنا، علی محمدی افزود: بر اساس تحلیل‌های هواشناسی و پایش مستمر شرایط جوی، احتمال وقوع بارش‌های شدید و رگباری در مدت زمان کوتاه تا پایان هفته جاری وجود دارد. این رویدادهای جوی می‌تواند موجب شکل‌گیری سیلاب‌های ناگهانی، آبگرفتگی معابر و افزایش دبی رودخانه‌ها و مسیل‌ها شود.

وی به وضعیت سدهای استان بوشهر اشاره کرده و ادامه داد: سدهای استان بوشهر در حالت آماده‌باش قرار دارند و گروه‌های فنی شرکت آب منطقه‌ای به‌صورت شبانه‌روزی در حال پایش شرایط سدها، رودخانه‌ها و سازه‌های آبی هستند تا در صورت افزایش روان‌آب‌ها، مدیریت لازم برای کنترل و عبور ایمن سیلاب انجام شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر اظهار داشت: همچنین از کشاورزان و بهره‌برداران تقاضا می‌شود در این روزها نسبت به ایمن‌سازی تأسیسات و تجهیزات کشاورزی مستقر در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها اقدام کنند و تجهیزات حساس را به نقاط امن منتقل کنند تا از بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.

محمدی تصریح کرد: در چنین شرایطی کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. از شهروندان انتظار می‌رود هشدارهای صادر شده را به صورت کامل جدی بگیرند و از هرگونه حضور، توقف یا استقرار در حریم و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و کانال‌های دفع آب‌های سطحی خودداری کنند.

وی بیان داشت: در زمان فعالیت سامانه بارشی باید از تردد غیرضروری در محورهای جاده‌ای به ویژه مسیرهای مستعد آبگرفتگی و سیلاب پرهیز شود. در این راستا از شهروندان تقاضا می‌شود از عبور از آبراهه‌ها، پل‌های کم‌ارتفاع و مسیرهایی که احتمال جاری شدن روان‌آب در آنها وجود دارد، با جدیت خودداری کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر تأکید کرد: برپایی چادر و هرگونه اسکان موقت در حاشیه رودخانه‌ها، دره‌ها و مسیل‌ها نیز در این شرایط می‌تواند خطرآفرین باشد. ضروری است مسافران و گردشگران به ویژه در ایام تعطیلات نوروزی به این موضوع توجه جدی داشته باشند تا از مخاطرات احتمالی جلوگیری شود.

محمدی بر نقش شهروندان و همراهی آنها برای عبور از بحران‌های جوی تأکید کرده و در این خصوص ابراز داشت: همراهی و همکاری شهورندان با توصیه‌های ایمنی و توجه جدی به اطلاعیه‌های رسمی می‌تواند نقش بسیار مهمی در کاهش خسارت‌ها و مدیریت بهتر شرایط بحرانی در زمان بارندگی‌های شدید ایفا کند.

