به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری لرستان، مهدی مجیدی افزود: بخشی از این آزادراه که روز گذشته به دلیل حمله هوایی دشمن تخریب و مسدود شده بود با تلاش‌های شبانه روزی دستگاه‌های مرتبط مرمت و محور بازگشایی شده است.

وی با اشاره به امکان برقراری تردد در این محور ادامه‌داد:علائم راهنمایی و رانندگی لازم در این محور نصب شده است و از رانندگان درخواست می‌شود در این محور با احتیاط رانندگی نمایند.

