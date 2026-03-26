۶۰ نفر در استان زنجان در پی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکایی به شهادت رسیدند/آسیب جنگ به ۶۱۲ واحد مسکونی و تجاری استان

محسن صادقی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، بیان کرد: بر اثر جنگ ائتلاف و موشک باران دشمن، طی جنگ، حدود ۴۶ نفر از هم استانی ها اغلب شهروندان زنان، کودکان، کارگران، نیروهای زحمتکش راهداری و ۱۶ نفر از هم استانی هایی که در سایر نقاط کشور به شهادت رسیدند که پیکر آنها در زنجان به خاک سپرده شده و مجموع کل شهدای استان به ۶۰ نفر رسید.

صادقی افزود: از این تعداد پنج نفر از شهدا کودک، ۱۱ نفر زن، چهار نفر بالای ۵۰ سال، ۲۰ نفر ۱۹ ساله تا ۲۲ ساله اعلام شد و در مجموع حدود ۴۰۰ نفر از هم استانی ها اعم زن از، کودک، کارگر شهری و روستایی، کشاورزان مصدوم و زخمی شدند.

استاندار زنجان با بیان اینکه درحملات دشمن به ۶۱۲ واحد مسکونی و تجاری استان خسارت وارد شده است گفت:از این تعداد ۴۲۵ واحد مسکونی شهری و ۱۸۷ واحد تجاری، بوده که بیش از ده ها میلیارد تومان خسارت دیده‌اند.

صادقی افزود: کالاهای اساسی، مایحتاج عمومی مردم و نهاده‌ها به اندازه کافی در انبارها ذخیره شده و هیچ کمبودی در تامین مایحتاج مورد نیاز مردم وجود ندارد.

استاندار زنجان با بیان اینکه، حدود ۲۲ درصد از واحدهای نانوایی استان مجهز به تجهیزات دوگانه سوز شده‌اند تاکید کرد: شهروندان نگران تامین نان مورد نیاز خود نباشند.

صادقی همچنین از گشت های روزانه و مشترک بین ادارت صمت، تعزیرات و اتاق اصناف خبر داد و گفت: این گشت ها در قالب ۱۰ اکیپ بر بازار نظارت دارند.

