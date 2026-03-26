شهادت دو دانش آموز شیرازی در پی حملات رژیم های اسرائیل و آمریکا

به گزارش ایلنا به نقل از اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش و پرورش استان فارس، این دو برادر دانش آموز در پی حملات دشمن به روستای شاپورجان در حومه شهر شیراز به درجه رفیع شهادت رسیدند.

براساس این گزارش؛ این دو‌برادر دانش آموز به نام های ایلیا شرفی؛ دانش آموز پایه هشتم مدرسه شهید رستمی و امیرحسین شرفی دانش آموز پایه دوازدهم مدرسه اتحاد روستای شاپور جان هستند که بر اثر اصابت پرتابه دشمن صهیونیستی آمریکایی به شهادت رسیدند.

خاطر نشان می شود از ابتدای جنگ رمضان تاکنون هشت دانش آموز و دو معلم در اثر حملات رژیم های کودک کش اسراییل و آمریکا به استان فارس به شهادت رسیدند.

شایان ذکر است که شش تن از دانش آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب نیز اهل استان فارس بودند.

