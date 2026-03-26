حمله آمریکایی صهیونی به مناطق مسکونی روستای کفری شیراز/ شماری از غیرنظامیان شهید و یا مجروح شدند
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس از حمله متجاوزان آمریکایی صهیونی به روستایی کفری شیراز خبر داد که در آن شماری از غیرنظامیان شهید و یا مجروح شدند.
به گزارش ایلنا، جلیل حسنی گفت: رژیمهای جنایتکار و کودککش آمریکایی صهیونیستی در ادامه جنایتهای خود علیه غیرنظامیان، شامگاه چهارشنبه پنجم فروردینماه ۱۴۰۵، حملاتی را به چند نقطه از منطقه مسکونی روستای کفری شیراز انجام دادند؛ این حملات بار دیگر قربانیانی از میان شهروندان بیگناه و مظلوم گرفت.
وی افزود: بر اساس بررسی میدانی، پرتابههای شلیکشده از سوی این رژیم، مناطق مسکونی و معابر این روستا را هدف قرار داد؛ در این حمله، برخی از پرتابهها بلافاصله پس از اصابت منفجر شدند و شماری دیگر با تاخیر زمانی، وحشت و ناامنی مضاعفی را برای ساکنان منطقه ایجاد کردند.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس بیان کرد: نیروهای تخصصی موفق شدند تعدادی از این مهمات عملنکرده را پیش از انفجار خنثی کنند.
وی با بیان اینکه در جریان این تجاوز وحشیانه، شماری از شهروندان از جمله نوجوانان مظلوم به شهادت رسیدند، گفت: همچنین تعدادی از مردم نیز مجروح شدند که امدادگران حاضر در منطقه بلافاصله آنها را به مراکز درمانی منتقل کردند.
حسنی در پایان از مردم خواست تا برای حفظ جان خود، از نزدیک شدن به پرتابهها عملنکرده و محلهای انفجار خودداری کرده و منتظر اعلام پایان عملیات پاکسازی توسط تیمهای تخصصی بمانند.