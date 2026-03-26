آب گرفتگی شدید معابر در اندیمشک/ آغاز تخلیه اهالی مردم کوی نیرو

فرمانداری اندیمشک با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به اهالی کوی نیرو، از شهروندان ساکن در این منطقه خواست ضمن حفظ خونسردی و آرامش، از تردد با خودرو در سطح محله به طور جدی اجتناب کنند.

به گزارش ایلنا، براساس اعلام فرمانداری اندیمشک، نیروهای خدمات رسان با کامیون و ماشین‌های مناسب در حال تخلیه اهالی در سطح کوی نیرو هستند.

همچنین فرمانداری اندیمشک با صدور اطلاعیه‌ای فوری از همه کامیون داران شهرستان درخواست کرد برای جابه جایی مردم و وسایل منازل اهالی کوی نیرو که با آب گرفتگی منازل مواجه شده‌اند، درخواست کرد که در این منطقه حاضر شوند.

تمام تیم‌های امدادی، خدماتی و عملیاتی شهرداری و نیروهای خدمات رسان اندیمشک در حال بازگشایی مسیر آب و هدایت آن به مسیرهای انحرافی است.

همچنین رودخانه روستای منگره بخش الوار گرمسیری نیز بر اثر بارندگی‌های شدید امروز سیلابی شد.

