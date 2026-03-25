به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسن امجدیان گفت: در پی رصدهای اطلاعاتی و فنی، یک نفر که با برقراری ارتباط با شبکه های معاند، اطلاعات زیر ساخت های حساس نفتی و نظامی کشور را در اختیار آنان قرار داده بود، شناسایی و دستگیر شد .

وی تصریح کرد: فرد دستگیر شده در اعترافات خود صراحتا به ارسال اطلاعات مهم و حساس برخی مراکز نفتی برای شبکه های معاند نظام جمهوری اسلامی در جنگ آمریکایی _صهیونی اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی لامرد در پایان با اشاره به این که تحقیقات از متهم همچنان ادامه دارد، از شهروندان درخواست کرد هرگونه اطلاعاتی در خصوص فعالیت، رفت و آمد های مشکوک افراد را سریعا با شماره تلفن‌ ۱۱۰ در میان بگذارند.

