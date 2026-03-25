فرمانده انتظامی شهرستان لامرد:
دستگیری وطن فروش متصل به شبکههای معاند در شهرستان لامرد
فرمانده انتظامی شهرستان لامرد از دستگیری یک نفر وطن فروش مرتبط با شبکه های معاند در یکی از بخش های این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسن امجدیان گفت: در پی رصدهای اطلاعاتی و فنی، یک نفر که با برقراری ارتباط با شبکه های معاند، اطلاعات زیر ساخت های حساس نفتی و نظامی کشور را در اختیار آنان قرار داده بود، شناسایی و دستگیر شد .
وی تصریح کرد: فرد دستگیر شده در اعترافات خود صراحتا به ارسال اطلاعات مهم و حساس برخی مراکز نفتی برای شبکه های معاند نظام جمهوری اسلامی در جنگ آمریکایی _صهیونی اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی لامرد در پایان با اشاره به این که تحقیقات از متهم همچنان ادامه دارد، از شهروندان درخواست کرد هرگونه اطلاعاتی در خصوص فعالیت، رفت و آمد های مشکوک افراد را سریعا با شماره تلفن ۱۱۰ در میان بگذارند.