فرماندار ساوه هشدار داد:
تداوم بارشهای شدید در روزهای آینده شهرستان ساوه / ضرورت پرهیز شهروندان از ترددهای غیرضروری
فرماندار شهرستان ساوه گفت: به تداوم بارشهای شدید در روزهای آینده اشاره کرده و گفت: در این راستا نسبت به احتمال بروز آبگرفتگی و خطرات ناشی از آن هشدار داده میشود. بر این اساس از شهروندان تقاضا میشود برای حفظ ایمنی خود، از هرگونه تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند. همچنین هشدارها را جدی بگیرند و تا حد امکان در منازل خود باقی بمانند.
به گزارش ایلنا، سید مهدی حسینی به شرایط جوی ناپایدار و پیشبینی استمرار بارشهای شدید در روزهای پیشرو اشاره داشته و در این رابطه افزود: حجم بارشهای اخیر قابل توجه بوده و احتمال ادامه آن نیز وجود دارد. برخی مناطق شهری از جمله شهید آوینی، فانوسآباد و شهرک عباسآباد ممکن است در صورت تداوم بارندگی با مشکلاتی از جمله آبگرفتگی شدید و حتی نیاز به تخلیه موقت مواجه شوند.
وی بر ضرورت پرهیز از ترددهای غیرضروری تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: چنین شرایطی رعایت نکات ایمنی از سوی مردم اهمیت دوچندان پیدا میکند. با توجه به شرایط فعلی، تردد در سطح شهر میتواند خطرآفرین باشد. از شهروندان انتظار میرود برای جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی، از رفتوآمدهای غیرضروری خودداری کنند و در منازل بمانند تا وضعیت جوی به شرایط پایدار بازگردد.
فرماندار شهرستان ساوه نسبت به خطرات ناشی از نزدیکی به مسیر رودخانهها و نهرها هشدار داده و اظهار داشت: به دلیل بالا بودن حجم آب، تشخیص مسیرهای ایمن از خطرناک دشوار است و احتمال سقوط افراد در نهرها وجود دارد و ضروری است مردم از این مناطق فاصله بگیرند. از شهروندان تقاضا میشود با رعایت توصیههای ایمنی، در سطح شهر تجمع کنند تا شرایط برای مدیریت بحران فراهم شود.
حسینی تصریح کرد: کاهش تردد در سطح شهر عاملی مهم در تسهیل فعالیت نیروهای خدماترسان و امدادی است. کاهش رفتوآمدها کمک میکند تا در صورت بروز حادثه، نیروهای امدادی بتوانند بدون مانع و در سریعترین زمان ممکن خدماترسانی کنند. تمامی دستگاههای امدادی و خدماتی شهرستان ساوه در حالت آمادهباش قرار دارند و اقدامات لازم برای مدیریت بحرانهای احتمالی در حال انجام است.
وی بر نقش شهرداریها و سایر دستگاههای اجرایی خدماترسان در کاهش خطرات ناشی از بارندگیها تأکید کرده و بیان داشت: لایروبی نهرها، ساماندهی مسیرهای هدایت آب و رفع انسداد کانالها از جمله اقداماتی است که باید با جدیت از سوی شهرداریها و سایر دستگاههای اجرایی خدماترسان پیگیری شود تا از بروز خسارتهای احتمالی جلوگیری شود و بهتر بتوان بحرانهای احتمالی را مدیریت کرد.