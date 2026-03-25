خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هواشناسی مازندران: سیل در راه است

کد خبر : 1765497
لینک کوتاه کپی شد.

هواشناسی مازندران با اشاره به فعالیت سامانه سرد بارشی نسبت به سیلابی شدن رودخانه‌ها و خطر ریزش سنگ در این استان هشدار داد.

به گزارش ایلنا، هواشناسی مازندران روز چهارشنبه با صدور هشدار سطح زرد، زمان فعالیت این سامانه را از صبح روز جمعه تا اواخر وقت روز شنبه و منطقه اثر آن را نیز در ارتفاعات اعلام و پیش بینی کرد که آسمان این استان در طی این مدت با بارندگی، وزش باد شدید موقتی، کاهش دما، رعد و برق و احتمال بارش تگرگ همراه خواهد بود.

هواشناسی، احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خسارت به سازه های کم‌مقاوم و سست بنیان، در ارتفاعات کاهش دید، لغزندگی و ریزش سنگ و احتمال وقوع صاعقه را اثر مخاطره این سامانه ناپایدار جوی اعلام و نسبت به وقوع آن در طی این مدت هشدار داد.

هواشناسی در این اخطاریه سطح زرد، به شهروندان توصیه کرد علاوه بر رعایت جوانب احتیاط در هنگام تردد در محورهای کوهستانی و خودداری از فعالیت های کوهنوردی و گردشگردی، از اسکان یافتن در حاشیه و بستر رودخانه ها و مسیل ها خودداری و نسبت بهرمحکم کردن سازه‌های کم مقاوم و سست بنیان اقدامات لازم را انجام دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار