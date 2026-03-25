تشییع پیکر مطهر شهید والامقام در زنجان

به گزارش ایلنا، پیکر مطهر شهید بازرگانی فر از مقابل امامزاده سید ابراهیم (ع) به سمت بلوار آزادی تشییع و در گلزار شهدای بهشت حضرت معصومه (س) شهر زنجان تدفین شد.

شب گذشته، پیکر مطهر این شهید سرافراز در اجتماع حماسی و شبانه مردم زنجان از سبزه میدان تا میدان انقلاب تشییع شد.

شهید بازرگانی فر در اثر حملات جنایتکارانه دشمن در شهر تهران به فیض شهادت نایل آمد.

به گفته استاندار زنجان تا کنون در اثر حملات جنایتکارانه دشمن آمریکایی- صهیونیستی ۴۳ نفر از مردم و شهروندان این استان و ۱۶ نفر از هم استانی ها در سایر نقاط کشور به شهادت رسیدند که پیکر آنها در زنجان به خاک سپرده شده و مجموع کل شهدای استان به ۵۹ نفر رسیده است.

محسن صادقی اظهار کرد: از این تعداد پنج نفر از شهدا کودک، ۱۱ نفر زن، چهار نفر بالای ۵۰ سال‌ و ۱۵ نفر نیز ۱۹ تا ۲۵ ساله بودند و در مجموع ۳۲۴ نفر از شهروندان استان نیز اعم از زن، کودک، کارگر شهری و روستایی مصدوم و زخمی شدند.

