خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان اطلاعات سپاه سمنان اعلام کرد؛

دستگیری تیم هفت‌نفره مزدوران در استان سمنان

کد خبر : 1765487
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان سمنان از شناسایی و دستگیری یک تیم هفت‌نفره مزدور وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان، این تیم تروریستی که با سرویس‌های جاسوسی بیگانه در ارتباط بود، شناسایی و عوامل اصلی آن در عملیاتی هماهنگ دستگیر شدند.

بر اساس اطلاعات به دست آمده، سرکرده این شبکه تروریستی ضمن ارتباط با دشمنان خارجی، آموزش‌های خرابکارانه دریافت کرده و از رابط خود در خارج از کشور مبالغی را برای خرید و ساخت تجهیزات انفجاری دریافت می‌کرد.

اقدامات این تیم شامل شناسایی اماکن نظامی و حساس، آتش‌افروزی و شعارنویسی علیه نظام بود و این افراد خود را برای اجرای عملیات در زمان مقرر آماده کرده بودند و در بازرسی از مخفیگاه این افراد، مقادیر قابل توجهی سلاح گرم دست‌ساز، ماسوره‌های دست‌ساز نارنجک، سلاح دست‌ساز با گلوله‌های سربی و انواع سلاح سرد کشف و ضبط شد.

سازمان اطلاعات سپاه استان سمنان از مردم انقلابی و همیشه در صحنه استان درخواست کرد هرگونه افراد و تحرکات مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۴ اطلاع‌رسانی کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار