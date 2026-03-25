به گزارش ایلنا از روابط عمومی سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان، این تیم تروریستی که با سرویس‌های جاسوسی بیگانه در ارتباط بود، شناسایی و عوامل اصلی آن در عملیاتی هماهنگ دستگیر شدند.

بر اساس اطلاعات به دست آمده، سرکرده این شبکه تروریستی ضمن ارتباط با دشمنان خارجی، آموزش‌های خرابکارانه دریافت کرده و از رابط خود در خارج از کشور مبالغی را برای خرید و ساخت تجهیزات انفجاری دریافت می‌کرد.

اقدامات این تیم شامل شناسایی اماکن نظامی و حساس، آتش‌افروزی و شعارنویسی علیه نظام بود و این افراد خود را برای اجرای عملیات در زمان مقرر آماده کرده بودند و در بازرسی از مخفیگاه این افراد، مقادیر قابل توجهی سلاح گرم دست‌ساز، ماسوره‌های دست‌ساز نارنجک، سلاح دست‌ساز با گلوله‌های سربی و انواع سلاح سرد کشف و ضبط شد.

سازمان اطلاعات سپاه استان سمنان از مردم انقلابی و همیشه در صحنه استان درخواست کرد هرگونه افراد و تحرکات مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۴ اطلاع‌رسانی کنند.