اصابت پرتابه دشمن به سوله شرکت فولاد آسیا در اهواز؛ یک نفر شهید و 2 نفر مصدوم شدند

به گزارش ایلنا، مریم شهریاری چهارشنبه بیان کرد: عصر امروز یک پرتابه از سوی دشمن متجاوز به سوله شرکت فولاد آسیا واقع در شهرک صنعتی شماره پنج اهواز اصابت کرد که منجر به شهادت یک نفر و مصدوم شدن ۲ نفر دیگر شد.

وی گفت: ۱۵ آتش نشان برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند و آتش نشانی شهرک صنعتی نیز برای آوار برداری در این حادثه کمک کرد.

شهریاری با بیان اینکه عملیات آوار برداری در حال حاضر به پایان رسیده است عنوان کرد: سوله دچار خسارت‌هایی شده و سقف آن نیز به صورت کامل تخریب شده است.