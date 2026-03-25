اصابت پرتابه دشمن به سوله شرکت فولاد آسیا در اهواز؛ یک نفر شهید و 2 نفر مصدوم شدند

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: پرتابه دشمن به سوله شرکت فولاد آسیا واقع در شهرک صنعتی شماره پنج اهواز اصابت کرد.

به گزارش ایلنا، مریم شهریاری چهارشنبه بیان کرد: عصر امروز یک پرتابه از سوی دشمن متجاوز به سوله شرکت فولاد آسیا واقع در شهرک صنعتی شماره پنج اهواز اصابت کرد که منجر به شهادت یک نفر و مصدوم شدن ۲ نفر دیگر شد.

وی گفت: ۱۵ آتش نشان برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند و آتش نشانی شهرک صنعتی نیز برای آوار برداری در این حادثه کمک کرد.

شهریاری با بیان اینکه عملیات آوار برداری در حال حاضر به پایان رسیده است عنوان کرد: سوله دچار خسارت‌هایی شده و سقف آن نیز به صورت کامل تخریب شده است.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
