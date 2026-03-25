افزایش شهدای حمله به خانه های سازمانی راه آهن منطقه آذربایجان در تبریز
اداره کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد: بر اثر حمله دشمن صهیونی_آمریکایی به خانههای سازمانی کارکنان راهآهن آذربایجان در تبریز ۹ نفر به شهادت رسیدند.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی؛ دشمن صهیونی-آمریکایی بامداد امروز خانه های سازمانی کارکنان راهآهن در تبریز را مورد حمله قرار داد.
در این حملات وحشیانه، تعداد زیادی از واحدهای مسکونی راه اهن تخریب شده و چند دستگاه خودرو خسارت دیده است.
مراسم تشییع ۲۵ شهید آذربایجان شرقی فردا در تبریز برگزار می شود.