به گزارش ایلنا از خوزستان، حسین عبیداوی امروز چهارشنبه بیان کرد: همه تیم‌های عملیاتی و تجهیزات آبفا از ابتدای جنگ رمضان در حال آماده باش هستند تا در صورت بروز مشکل و به ویژه آبگرفتگی، کار تخلیه را با شدت بیشتری انجام دهند.

وی با بیان اینکه همه پمپ‌های مکنده وارد مدار فعالیت هستند، افزود: همچنین پمپ‌های اس دی، ماشین آلات رفع انسداد، مکنده‌ها و دیزل ژنراتورها نیز در حالت آماده‌باش هستند.

مدیرعامل آبفا اهواز به آمادگی کامل ایستگاه‌های پمپاژ فاضلاب برای کمک به دفع آب‌های سطحی اشاره کرد و گفت: اگرچه ورود روان آب‌ها به شبکه فاضلاب موجب خسارت به شبکه می‌شود اما شرکت آبفا تمامی امکانات خود را برای کمک به شهرداری‌ها و تخلیه سریع روان‌آب‌ها به منظور جلوگیری از آب‌رفتگی معابر و دفع آب‌های سطحی به کار گرفته است.

وی تصریح کرد: تمام تلاش خود را برای دفع فاضلاب در اهواز انجام می‌دهیم تا به شهروندان آسیبی وارد نشود.

عبیداوی گفت: کار لایروبی، سرویس و تعمیر لوله‌های ورودی و خروجی به ایستگاه‌های شبکه فاضلاب در طول سال به خوبی صورت گرفته و این موضوع به دفع روان آب‌ها کمک می‌کند.

بر اساس این گزارش اداره کل هواشناسی خوزستان برای روزهای پنجشنبه و جمعه هشدار قرمز بارش باران در استان را صادر کرده است.

در شهر اهواز حدود ۱۲ هزار متر لوله برای جمع‌آوری آب‌های سطحی به کار رفته و این موضوع باعث شده تا مدت ماندآب‌ها کاهش یابد.