آمادگی تمامی ایستگاه‌های پمپاژ و پمپ‌های مکنده برای دفع آب‌های سطحی در اهواز

مدیرعامل آبفا شهر اهواز از آمادگی تمامی ایستگاه‌های پمپاژ و پمپ‌های مکنده برای دفع آب‌های سطحی در بارندگی‌های پیش رو خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، حسین عبیداوی امروز چهارشنبه بیان کرد: همه تیم‌های عملیاتی و تجهیزات آبفا از ابتدای جنگ رمضان در حال آماده باش هستند تا در صورت بروز مشکل و به ویژه آبگرفتگی، کار تخلیه را با شدت بیشتری انجام دهند.

وی با بیان اینکه همه پمپ‌های مکنده وارد مدار فعالیت هستند، افزود: همچنین پمپ‌های اس دی، ماشین آلات رفع انسداد، مکنده‌ها و دیزل ژنراتورها نیز در حالت آماده‌باش هستند.

مدیرعامل آبفا اهواز به آمادگی کامل ایستگاه‌های پمپاژ فاضلاب برای کمک به دفع آب‌های سطحی اشاره کرد و گفت: اگرچه ورود روان آب‌ها به شبکه فاضلاب موجب خسارت به شبکه می‌شود اما شرکت آبفا تمامی امکانات خود را برای کمک به شهرداری‌ها و تخلیه سریع روان‌آب‌ها به منظور جلوگیری از آب‌رفتگی معابر و دفع آب‌های سطحی به کار گرفته است.

وی تصریح کرد: تمام تلاش خود را برای دفع فاضلاب در اهواز انجام می‌دهیم تا به شهروندان آسیبی وارد نشود.

عبیداوی گفت: کار لایروبی، سرویس و تعمیر لوله‌های ورودی و خروجی به ایستگاه‌های شبکه فاضلاب در طول سال به خوبی صورت گرفته و این موضوع به دفع روان آب‌ها کمک می‌کند.

بر اساس این گزارش اداره کل هواشناسی خوزستان برای روزهای پنجشنبه و جمعه هشدار قرمز بارش باران در استان را صادر کرده است.

در شهر اهواز حدود ۱۲ هزار متر لوله برای جمع‌آوری آب‌های سطحی به کار رفته و این موضوع باعث شده تا مدت ماندآب‌ها کاهش یابد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
