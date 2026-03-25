استاندار خوزستان: همه دستگاهها برای رفع آبگرفتگی بندر امام خمینی بسیج شدند
استاندار خوزستان با اشاره به تداوم بارندگیها و هشدار قرمز هواشناسی، از بسیج کامل دستگاهها برای تسریع در تخلیه آبهای سطحی بندر امام خمینی و بازگشت سریع شرایط به حالت عادی خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده، امروز چهارشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۵ در بازدید از روند دفع آبهای سطحی و رفع آبگرفتگی معابر بندر امام خمینی، گفت: مردم باید تا حد امکان از سفرها و ترددهای غیرضروری پرهیز کنند، زیرا هشدار قرمز هواشناسی برای خوزستان و چند استان دیگر صادر شده است.
وی با اشاره به تلاش مجموعه دستگاهها برای مدیریت شرایط افزود: وقتی آبگرفتگی در معابر و محلات ایجاد و رفتوآمد مردم مختل میشود، ما نیز از این وضعیت ناراحت هستیم و تمام هدفمان این است که با بالاترین سرعت ممکن شرایط به حالت عادی برگردد.
استاندار خوزستان با تاکید بر ضرورت توجه به اقدامات بنیادین گفت: وضعیت کنونی یک موضوع کوتاهمدت است اما برای آینده نیازمند اجرای طرحهای زیرساختی اساسی هستیم تا شبکه جمعآوری آبهای سطحی بتواند به شکلی استاندارد عمل کند و اساساً شاهد تجمع آب در شهرها نباشیم.
وی افزود: در شرایط فعلی مهم است که همه بخشها و دستگاهها پای کار باشند تا تخلیه آبهای سطحی با سرعت بیشتری انجام شود و آبگرفتگی معابر در کمترین زمان ممکن برطرف گردد.
موالیزاده با اشاره به وضعیت منطقه هفتصد دستگاه توضیح داد: در این محدوده یک تجمع قابلتوجه آب رخ داد اما مجموعه شهرداری، اداره بنادر، منطقه ویژه پتروشیمی و سایر دستگاهها با همگرایی بسیار خوب تلاش کردند و عملیات تخلیه انجام شد.
استاندار ادامه داد: پس از تخلیه اولیه، بارندگی مجدد باعث شد حجم آب افزایش یابد و اکنون با توجه به پیشبینی بارشهای جدید، پمپهای تخلیه در حال افزایش است تا روند کار تسریع شود.
موالیزاده با بیان اینکه این منطقه نسبت به سایر نقاط گودتر است گفت: در چنین شرایطی طبیعی است که آب به سمت این نقاط سرازیر شود و نبود سیستم جمعآوری آبهای سطحی باعث تشدید وضعیت میشود.
وی افزود: استفاده از همه امکانات ثابت و سیار، یک ضرورت است و دستگاهها موظفند با حداکثر توان عملیات کاهش آبگرفتگی را ادامه دهند تا این مشکل در کوتاهترین زمان برطرف شود.
استاندار خوزستان همچنین به وضعیت شهر شهید چمران اشاره کرد و گفت: در این شهر نیز تجمع آب در برخی نقاط رخ داده و وارد تعداد محدودی از منازل شده است که دستگاهها در حال تقویت اقدامات و تلاش برای رفع مشکل هستند.
وی در پایان تاکید کرد: هدف اصلی این است که با هماهنگی و تلاش همه بخشها، هرچه سریعتر تخلیه آبهای سطحی انجام شود و شرایط در مناطق مختلف خوزستان به حالت عادی برگردد.