استاندار ایلام خبر داد:

تخریب کامل۱۵۰ واحدمسکونی و تجاری در استان ایلام/اعزام ۱۲ تیم نظارتی به شهرستان های استان

استاندار ایلام گفت: از تخریب کامل ۱۵۰واحد مسکونی و تجاری در حمله رژیم صهیونیستی آمریکایی به ایلام خبر داد و گفت: تاکنون ۸هزار و ۹۰۰واحد در استان مورد ارزیابی قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا، احمدکرمی بر  تأمین مایحتاج مردم و توزیع عادلانه کالا و نظارت دقیق بر توزیع کالا در استان تاکید کرد و افزود: حضور میدانی و مستمر فرمانداران  ضروری است.

کرمی از تشکیل ۱۲ تیم نظارت ویژه با همراهی مدیران ستادی استانداری خبر داد و خواستار همکاری نزدیک فرمانداران با اشراف کامل بر شهرها، بخش‌ها و روستاها شد.

وی افزود: برای این منظور ۱۷ بند به‌عنوان ضمیمه برنامه کاری فرمانداران ابلاغ شده و آن‌ها موظفند هر ۷۲ ساعت گزارش عملکرد ارائه دهند.

استاندار ایلام همچنین به بررسی ۸ هزار و ۹۰۰ واحد کارشناسی‌شده و ارزیابی خسارات اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۵۰ واحددر استان به‌طور کامل تخریب شده است.

وی اعلام کرد: برای تعدادی از خانواده‌های آسیب‌دیده، اجاره یک‌ساله مسکن در نظر گرفته شده است.

وی در پایان امنیت داخلی استان و شهرستان به ویژه جلوگیری از سرقت را در شرایط  کنونی از اولویت کاری دانست.

