سپاه قزوین جاسوس اسرائیل را دستگیر کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، با پیگیری‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی سربازان گمنام سپاه صاحب‌الامر عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف استان قزوین، یک نفر از جاسوسان وابسته به رژیم صهیونیستی که قصد خرابکاری در استان قزوین را داشت، دستگیر شد.

با رصد اطلاعاتی و شبانه‌روزی سربازان گمنام سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین این مزدور وطن‌فروش، پیش از اقدام خرابکارانه در یکی از زیرساخت‌های مهم و حیاتی استان قزوین در دام تورهای اطلاعاتی قرار گرفت و پس از دستگیری، تمامی اسناد و مدارک موجود ثبت و ضبط شد.

این مزدور رژیم منحوس اسرائیل جهت انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

روابط‌عمومی سپاه صاحب‌الامر عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف استان قزوین از مردم عزیز و هم‌استانی‌های محترم خواسته که هرگونه تحرکات مشکوک را به شماره 114 سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اطلاع دهند.

