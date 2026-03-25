به گزارش ایلنا از کرمانشاه، شمس‌اله خدادادی، روز چهارشنبه پنجم فروردین در جلسه بررسی ارزیابی‌های انجام شده، گفت: کارشناسان بنیاد مسکن استان از همان روز اول و با وجود بمباران‌ها، در مناطق آسیب‌دیده حاضر بودند و همزمان با تشکیل ستادهای بازسازی، کار ارزیابی میزان خسارت آغاز شد.

خدادادی با اشاره به اینکه روش بنیاد مسکن استان به یک الگوی موفق کشوری تبدیل شده است، افزود: مردم ما شایسته بهترین خدمات هستند و همواره پای نظام ایستاده‌اند و این خصوصیت، بار مسئولیت ما را دوچندان کرده و تلاش می‌کنیم پاسخگوی مطالبات به‌حق مردم آسیب‌دیده باشیم.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه از نصب بنر اعلام خسارت در اماکن عمومی و اطلاع رسانی در سایت و کانال‌های خبری دارای مجوز خبر داد و تصریح کرد: کارشناسان بنیاد مسکن با دقت زیاد روند بررسی پرونده‌ها را به اتمام رساندند و ثبت اطلاعات در سامانه‌های مربوطه و تهیه گزارش‌های واحدهای ارزیابی‌ شده به صورت شبانه‌روزی در حال انجام است.

این مسئول گفت: این فرآیند به‌صورت مستمر و روزانه انجام می‌شود و کارشناسان بنیاد مسکن با روحیه‌ای جهادی و بدون تعطیلی در حال بررسی و ساماندهی پرونده‌ها هستند تا روند رسیدگی به خسارات و پیگیری امور آسیب‌دیدگان با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.

