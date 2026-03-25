خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیش از ۹۰ درصد ارزیابی‌ خسارت‌ها در کرمانشاه انجام شده است

کد خبر : 1765422
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه یش از ۹۰ درصد ارزیابی‌ خسارات در استان انجام شده است، گفت: فقط در مواردی که مالکین در منازل نبودند کار ارزیابی‌ها باقی مانده است.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، شمس‌اله خدادادی، روز چهارشنبه پنجم فروردین در جلسه بررسی ارزیابی‌های انجام شده، گفت: کارشناسان بنیاد مسکن استان از همان روز اول و با وجود بمباران‌ها، در مناطق آسیب‌دیده حاضر بودند و همزمان با تشکیل ستادهای بازسازی، کار ارزیابی میزان خسارت آغاز شد.

خدادادی با اشاره به اینکه روش بنیاد مسکن استان به یک الگوی موفق کشوری تبدیل شده است، افزود: مردم ما شایسته بهترین خدمات هستند و همواره پای نظام ایستاده‌اند و این خصوصیت، بار مسئولیت ما را دوچندان کرده و تلاش می‌کنیم پاسخگوی مطالبات به‌حق مردم آسیب‌دیده باشیم.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه از نصب بنر اعلام خسارت در اماکن عمومی و اطلاع رسانی در سایت و کانال‌های خبری دارای مجوز خبر داد و تصریح کرد: کارشناسان بنیاد مسکن با دقت زیاد روند بررسی پرونده‌ها را به اتمام رساندند و ثبت اطلاعات در سامانه‌های مربوطه و تهیه گزارش‌های واحدهای ارزیابی‌ شده به صورت شبانه‌روزی در حال انجام است.

این مسئول گفت: این فرآیند به‌صورت مستمر و روزانه انجام می‌شود و کارشناسان بنیاد مسکن با روحیه‌ای جهادی و بدون تعطیلی در حال بررسی و ساماندهی پرونده‌ها هستند تا روند رسیدگی به خسارات و پیگیری امور آسیب‌دیدگان با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار