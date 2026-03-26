تنگه هرمز گلوگاه انرژی جهان است/ مذاکره ای در کار نیست

حاکم ممکان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، بیان کرد: مسئولین کشور به‌صراحت در پاسخ به تهدیدات ترامپ اعلام کردند هرگونه حمله به زیرساخت‌های حیاتی، با پاسخی متقابل و حتی فراتر مواجه خواهد شد.

وی افزود: این پیام، صرفاً یک موضع سیاسی نبوده، بلکه بخشی از محاسباتی است که تصمیم‌گیران را با یک پرسش جدی روبه‌رو می‌کند. اینکه در وهله اول تنگه هرمز؛ گذرگاهی که نه‌فقط مسیر عبور نفت، بلکه گلوگاه امنیت انرژی جهان است و هرگونه تنش در این منطقه، بلافاصله از سطح یک بحران منطقه‌ای فراتر رفته و به مسئله‌ای جهانی تبدیل می‌شود و در وهله دوم نیز حامیان منطقه ای ترامپ متوجه پیام جدی ایران شدند.

ممکان ادامه داد: عقب نشینی ترامپ از تهدید ۴۸ ساعته بیانگر این موضوع است که هر هفته، با شروع گشایش بازارها، ترامپ این نوع اظهارات را برای کاهش قیمت نفت بیان می‌کند. حتی مهلت پنج روزه او نیز با تعطیلی بازار انرژی همسو است.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نه مذاکره‌ای در جریان است و نه ترامپ توانایی بازگشایی تنگه هرمز را دارد تصریح کرد: بلکه تهدید قاطع ایران بار دیگر ترامپ را مجبور به عقب‌نشینی کرده است.

ممکان تاکید کرد: نباید از این امر هم غافل شد که این گفته جدید ترامپ بیش از آنکه نشانه عقب‌نشینی واقعی باشد، یک مانور تاکتیکی برای مدیریت هم‌زمان سه فشار مهار موقت شوک قیمتی در بازار انرژی جهان، بازتنظیم صحنه عملیات نظامی و خرید زمان برای بازتعریف الگوی حملات آینده باشد.

وی با تاکید بر اینکه، ایران امروز دست بالا را دارد گفت: نیروهای مسلح ما برای هر نقشه دشمن آمادگی لازم را دارند.

انتهای پیام/