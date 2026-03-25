خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار مدیریت بحران خوزستان؛

مردم از توقف در مناطق پرخطر و اتراق در بستر رودخانه‌ها خودداری کنند

کد خبر : 1765341
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان همزمان با صدور هشدار قرمز بارندگی در استان از مردم خواست از توقف در مناطق پرخطر و اتراق در بستر رودخانه‌ها، حاشیه پل‌ها و مسیر مسیل‌ها خودداری کنند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، علی عبداللهی امروز چهارشنبه در بازدید از نقاط پرخطر خوزستان در پی هشدار بارش باران و برف در استان بیان کرد: پیرو صدور هشدار هواشناسی در خصوص بارش‌های شدید و احتمال وقوع سیلاب در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری از مردم درخواست می شود از سفرهای بین شهری، طبیعت گردی و کوهنوردی خودداری کنند.

وی گفت: همچنین از دستگاه های اجرایی، امدادی و عملیاتی خواسته شده نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارش شدید باران اقدامات لازم را انجام دهند.

عبدالهی ضمن تاکید بر منع تمام فعالیت های دریایی در مناطق ساحلی و فراساحلی استان ادامه داد: آمادگی کامل دستگاه های امدادرسان در مناطق دریایی و بکارگیری تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات احتمالی، ‌توقف تمامی شناورها و عدم تردد شناورها و کشتی‌های تجاری ضروری است.

مدیر کل مدیریت بحران خوزستان بیان کرد: همچنین به عشایر و مسافران نوروزی توصیه شده است از سفر به مناطق کوهستانی و اسکان کنار مسیل ها به دلیل بارش های شدید و رعد وبرق خود داری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار