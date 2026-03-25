به گزارش ایلنا از خوزستان، علی عبداللهی امروز چهارشنبه در بازدید از نقاط پرخطر خوزستان در پی هشدار بارش باران و برف در استان بیان کرد: پیرو صدور هشدار هواشناسی در خصوص بارش‌های شدید و احتمال وقوع سیلاب در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری از مردم درخواست می شود از سفرهای بین شهری، طبیعت گردی و کوهنوردی خودداری کنند.

وی گفت: همچنین از دستگاه های اجرایی، امدادی و عملیاتی خواسته شده نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارش شدید باران اقدامات لازم را انجام دهند.

عبدالهی ضمن تاکید بر منع تمام فعالیت های دریایی در مناطق ساحلی و فراساحلی استان ادامه داد: آمادگی کامل دستگاه های امدادرسان در مناطق دریایی و بکارگیری تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات احتمالی، ‌توقف تمامی شناورها و عدم تردد شناورها و کشتی‌های تجاری ضروری است.

مدیر کل مدیریت بحران خوزستان بیان کرد: همچنین به عشایر و مسافران نوروزی توصیه شده است از سفر به مناطق کوهستانی و اسکان کنار مسیل ها به دلیل بارش های شدید و رعد وبرق خود داری کنند.

