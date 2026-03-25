به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ سعید حسنوند چهارشنبه بیان کرد: با توجه به هشدار هواشناسی کشور مبنی بر وقوع بارش‌های شدید، احتمال سیلاب و کاهش محسوس دما در بازه زمانی پنج تا هفت فروردین در خوزستان پلیس راه استان در آماده‌باش کامل قرار گرفته و تمهیدات ویژه ترافیکی در محورهای مواصلاتی خوزستان به اجرا درآمده است.

وی اظهار کرد: از روز چهارشنبه پنجم فروردین ماه با توجه به پیش‌بینی بارش در نقاط مختلف استان به‌ویژه محورهای شمالی و شرقی شامل مسیرهای اندیمشک، دزفول، شوش، ایذه و مسجدسلیمان، همچنین هماهنگی لازم با اداره کل راهداری و دستگاه‌های امدادی برای پایش مستمر وضعیت راه‌ها، پاکسازی آبروها و مدیریت آبگرفتگی احتمالی انجام شده است.

رییس پلیس راه استان افزود: در روز پنجشنبه ۶ فروردین ماه به دلیل ادامه بارش‌ها و احتمال شکل‌گیری روان‌آب در برخی مسیرها، محورهای جنوب و جنوب‌شرقی استان از جمله مسیرهای بهبهان، رامهرمز، ماهشهر و هندیجان تحت نظارت ویژه قرار خواهند داشت و در صورت بروز شرایط مخاطره‌آمیز، محدودیت یا انسداد مقطعی در برخی مسیرها اعمال می‌شود.

وی گفت: نیروهای پلیس راه با همکاری عوامل راهداری نسبت به نصب علائم هشداردهنده در نقاط حادثه‌خیز و دارای آب‌گرفتگی اقدام خواهند کرد.

سرهنگ حسنوند همچنین اعلام کرد: روز جمعه هفت فروردین ماه با توجه به تداوم ناپایداری جوی، گشت‌های کنترلی پلیس راه در محورهای پرتردد از جمله اهواز - اندیمشک، ایذه - دهدز و سایر مسیرهای اصلی ادامه خواهد داشت و وضعیت تردد به صورت لحظه‌ای از مرکز کنترل ترافیک استان پایش و اطلاع‌رسانی می‌شود.

رییس پلیس راه استان خوزستان با درخواست از رانندگان و مسافران نوروزی برای پرهیز از سفرهای غیرضروری هنگام بارش شدید تاکید کرد: رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی، توجه به هشدارهای پلیس و تابلوهای راهنمایی و خودداری از توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و نقاط مستعد سیلاب ضروری است.

وی عنوان کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر، وضعیت جوی و شرایط راه‌ها را بررسی کرده و در صورت بروز شرایط اضطراری با سامانه‌های امدادی تماس بگیرند.

سرهنگ حسنوند ادامه داد: تمامی ظرفیت‌های عملیاتی پلیس راه خوزستان با همکاری دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان استان برای تامین ایمنی تردد و کاهش مخاطرات احتمالی در محورهای مواصلاتی به کار گرفته شده است.

