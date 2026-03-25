برداشت پیاز در شمیل بندرعباس آغاز شد
رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش شمیل گفت: برداشت پیاز از دو هزار و ۵۰۰ هکتار زمینهای کشاورزی بخش شمیل بندرعباس آغاز شد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس،مریم فامیل با بیان اینکه برداشت پیاز از ۲۵۰۰ هکتار اراضی بخش شمیل آغاز شده است، پیش بینی کرد: تا پایان فصل بیش از ۱۱۷ هزار ۵۰۰ تن پیاز برداشت شود.
فامیل عملکرد تولید در هر هکتار را ۴۷ تن عنوان کرد.
وی افزود: محصول برداشت شده علاوه بر تامین بازار استان به استانهای تهران، اصفهان، ارومیه، مشهد، یزد و کردستان ارسال میشود.
رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش شمیل گفت: بذر کشت شده پیاز در این منطقه از نوع تاکی و آسکورو پیاز قرمز هیبرید است.
مریم فامیل افزود: روستاهای سرزه شمیل، سرزه خاروک. سنگ بهمن، بالولی وکشکو از مهمترین مناطق کاشت پیاز در این بخش است.