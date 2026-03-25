برداشت پیاز در شمیل بندرعباس آغاز شد

به گزارش ایلنا از بندرعباس،مریم فامیل با بیان اینکه برداشت پیاز از ۲۵۰۰ هکتار اراضی بخش شمیل آغاز شده است، پیش بینی کرد: تا پایان فصل بیش از ۱۱۷ هزار ۵۰۰ تن پیاز برداشت شود.

فامیل عملکرد تولید در هر هکتار را ۴۷ تن عنوان کرد.

وی افزود: محصول برداشت شده علاوه بر تامین بازار استان به استان‌های تهران، اصفهان، ارومیه، مشهد، یزد و کردستان ارسال می‌شود.

رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش شمیل گفت: بذر کشت شده پیاز در این منطقه از نوع تاکی و آسکورو پیاز قرمز هیبرید است.

مریم فامیل افزود: روستاهای سرزه شمیل، سرزه خاروک. سنگ بهمن، بالولی وکشکو از مهمترین مناطق کاشت پیاز در این بخش است.

