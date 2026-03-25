به گزارش ایلنا، احمد اسدی روز چهارشنبه اظهار کرد: امروز در دامنه‌ها و ارتفاعات استان شاهد بارش باران و در مناطق ساحلی و جلگه‌ای شاهد بارش پراکنده باران هستیم.

وی با بیان اینکه فردا پنجشنبه از میزان ناپایداری‌های در استان کاسته می‌شود، افزود: در ساعات عصر وشب ارتفاعات استان با بارش پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود.

معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی مازندران بیان کرد: آسمان استان طی روز جمعه با بارش باران و کاهش دما همراه خواهد بود اما روز شنبه از میزان ناپایداری‌ها کاسته می‌شود.

اسدی اضافه کرد: براساس نقشه‌های هواشناسی روز یک‌شنبه جو استان پایدار پیش‌بینی می‌شود. طی ۲۴ ساعت گذشته گرم‌ترین نقطه استان ساری، قراخیل قائمشهر و پل‌سفید با ۲۱ درجه ، سردترین نقطه استان دلیر چالوس با ۲ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

معاون هواشناسی مازندران گفت: دریای مازندران امروز به‌صورت موج کوتاه پیش‌بینی می‌شود و برای فعالیت‌هایی دریایی مناسب است.

