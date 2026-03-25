سیل در راه مازندران است/ هشدار ریزش سنگ در جادههای کوهستانی شمال
معاون توسعه و پیشبینی هواشناسی مازندران با هشدار ریزش سنگ و جاری شدن سیلاب در ارتفاعات استان گفت که امروز- چهارشنبه- در دامنهها و ارتفاعات استان شاهد بارش باران و در مناطق ساحلی و جلگهای شاهد بارش پراکنده باران هستیم.
وی با بیان اینکه فردا پنجشنبه از میزان ناپایداریهای در استان کاسته میشود، افزود: در ساعات عصر وشب ارتفاعات استان با بارش پراکنده باران پیشبینی میشود.
معاون توسعه و پیشبینی هواشناسی مازندران بیان کرد: آسمان استان طی روز جمعه با بارش باران و کاهش دما همراه خواهد بود اما روز شنبه از میزان ناپایداریها کاسته میشود.
اسدی اضافه کرد: براساس نقشههای هواشناسی روز یکشنبه جو استان پایدار پیشبینی میشود. طی ۲۴ ساعت گذشته گرمترین نقطه استان ساری، قراخیل قائمشهر و پلسفید با ۲۱ درجه ، سردترین نقطه استان دلیر چالوس با ۲ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
معاون هواشناسی مازندران گفت: دریای مازندران امروز بهصورت موج کوتاه پیشبینی میشود و برای فعالیتهایی دریایی مناسب است.