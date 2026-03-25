پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان

به گزارش یلنا از بندرعباس، اداره کل هواشناسی هرمزگان اعلام کرد: تداوم فعالیت سامانه بارشی و ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی می شود.

طی امروز به ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب برای استان ابرناکی، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه ای مورد انتظار است و برروی مناطق دریایی نیز افزایش بادهای جنوب شرقی پیش بینی می شود و دریا نسبتاْ مواج خواهد شد.

روز پنجشنبه با تشدید ناپایداری ها، فعالیت قابل ملاحظه سامانه بارشی در سطح هشدار قرمز در استان تا اواخر وقت جمعه ۷ فروردین پیش بینی می شود و علاوه بر رگبار شدید باران و رعد و برق و تگرگ سبب وزش بادهای شدید جنوب شرقی و طوفان دریایی نیز برروی دریا بویژه تنگه هرمز و نیمه شرقی خلیج فارس خواهد شد و آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانه های فصلی را به همراه خواهد داشت.

با توجه به ماهیت بهاری بارشها همچنین وقوع حجم بارش زیاد در بازه زمانی کوتاه و رخداد بارش در استانهای همجوار و سرازیر شدن رواناب از جنوب استانهای فارس و کرمان به استان توصیه می شود تمهیدات ویژه صورت بپذیرد و از ترددهای غیر ضرور شهری و بین شهری و روستایی پرهیز گردد و از صعود به ارتفاعات و کوهنوردی، قرارگیری در حریم و بستر رودخانه های فصلی، دریاروی و فعالیتهای دریایی اجتناب گردد.

بیشینه سرعت باد در مناطق دریایی طی ساعاتی به بیش از ۶۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا نزدیک ۳۰۰ سانتیمتر در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز خواهد رسید. توصیه می شود تمهیدات لازم در بنادر و اسکله های استان صورت پذیرد.

صبح روز شنبه با اتمام فعالیت سامانه بارشی و خروج آن از شرق استان، افزایش بادهای شمال غربی تا جنوب غربی برروی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان سبب مواج شدن مجدد دریا خواهد شد و وزش این بادهای نسبتاْ شدید غربی تا اواخر وقت یکشنبه نهم فروردین پیش بینی می شود.

به لحاظ دمایی در این‌مدت نوسانات دمایی استان بین ۱ تا ۳ درجه سلسیوس خواهد بود.

در صورت هرگونه تغییر در الگوهای هواشناسی، متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

