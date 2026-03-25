خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آیین تشییع پیکر ۱۱ شهید جنگ رمضان در لرستان برگزار شد

کد خبر : 1765307
لینک کوتاه کپی شد.

آیین تشییع و خاکسپاری پیکر ۱۱ تن از شهدای جنگ رمضان با حضور گسترده مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان در شهرستان‌های خرم‌آباد و دورود برگزار شد.

به گزارش ایلنا، مراسم تشییع پیکر مطهر شهیده طاووس بزن، شهیده لیلا قلی‌پور، شهیده نگار قلی‌پور، شهید مصطفی الیاسی، شهیده نرگس قلی‌پور، شهید نورالدین قلی‌پور، شهیده پروین حسن‌پور، شهید محمدطاها قلی‌پور و شهید حمیدرضا محمودوند صبح امروز از مسجد صاحب الزمان در چهارراه فرهنگ خرم‌آباد برگزار و سپس برای خاکسپاری به محل‌های تعیین‌شده منتقل شد.

همچنین آیین خاکسپاری شهید ابوالفضل بهاروند در آرامستان روستای سهیل بیگی خرم‌آباد برگزار شد و مردم با حضور پرشور خود با این شهید والامقام وداع کردند.

در شهرستان دورود نیز مراسم تشییع پیکر شهید امیر کشوری در گلزار شهدای این شهر با حضور اقشار مختلف مردم برگزار و پیکر این شهید در میان حزن و اندوه حاضران به خاک سپرده شد.

این آیین‌ها در فضایی معنوی و با حضور گسترده مردم قدرشناس برگزار شد و شرکت‌کنندگان بار دیگر بر ادامه راه شهدا تأکید کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار